Lombardia, sei i casi di Coronavirus Gallera: 250 persone in isolamento

La conferenza stampa in Regione Lombardia: altri tre casi confermati. Non è ancora chiaro se ci siano collegamenti con il 38enne.

Primi italiani contagiati da Coronavirus in Italia e in Lombarida. Si tratta di sei persone. Uno, di 38 anni, è in prognosi riservata, con insufficienza respiratoria ed è ricoverato all’ospedale di Codogno (Lodi). Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. L’uomo – che nelle settimane scorse sarebbe andato a cena con un collega tornato dalla Cina – si è presentato giovedì 20 febbraio al Pronto soccorso. Altri due, sono la moglie del 38enne, che è un’insegnante (al momento non lavora) ed è anche in stato di gravidanza e una terza persona che si è presentata spontaneamente in ospedale con i sintomi della polmonite e che si sarebbe vista nei giorni scorsi con l’uomo ora ricoverato a Codogno: i due praticavano attività sportiva insieme.

Durante la conferenza stampa in corso in Regione, l’assessore al Welfare ha poi chiarito che ci sono altri tre casi sempre in Lombardia. «Sono sei i casi di positività al coronavirus» in Lombardia, ha spiegato Gallera. «Stiamo indagando, sono 3 persone che si sono presentate con quadro clinico di polmonite all’ospedale di Codogno, stiamo cercando di capire se ci sono stati contatti con i primi 3 casi», ha aggiunto la dottoressa Maria Gramegna, dirigente dell’assessorato al Welfare, che ha parlato di sintomi «importanti di polmonite».