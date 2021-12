Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Valtellina Orobie La Coppa scalpita Sci alpinismo. Edizione numero 35 in avvicinamento. Le due gare sono in calendario il 3 e il 5 febbraio. La Sprint a Caspoggio poi gara Individual al Meriggio

Con la prima neve ad Albosaggia è già scoppiata la febbre da skialp.

La macchina organizzativa della 35ª Valtellina Orobie Ismf Ski Alp World Cup 2021/2022 è già all’opera in vista delle due gare in programma il 3 e il 5 febbraio. L’evento internazionale, nato e cresciuto ad Albosaggia grazie all’impegno di Polisportiva e Comune, è approdato al capoluogo con la costituzione di una cabina di regia nella quale, insieme ai soggetti promotori, siedono il Comune di Sondrio, l’Unione dei Comuni della Valmalenco e il Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco.

Come da programma giovedì 3 febbraio andrà in scena la Sprint race sulle nevi di Caspoggio mentre sabato 5 si correrà la Individual race nella suggestiva cornice del Meriggio. Entrambe le competizioni vedranno al via oltre 160 atleti provenienti da tutto il mondo per le categorie Senior, Under 23 e Under 20 in rappresentanza di ben 20 nazioni.

Tutti i dettagli e altre foto, nell’ampio servizio su “La Provincia di Sondrio” in edicola giovedì 2 dicembre.

