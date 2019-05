Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Vittoria Colombi è la terza in alto da sinistra, in verde Pamela Scarpini prima da destra in basso

Scarpini e Colombi, che talenti A Coverciano sognando gli Usa Calcio femminile, le due morbegnesi scelte per un ritiro coi tecnici Figc. Prevista una selezione che assegnerà borse di studio per i migliori college

Un sogno americano. Per Pamela Scarpini e Vittoria Colombi la giornata del 30 aprile a College Life Italia non sarà facile da dimenticare. Le due ragazze di 19 e 17 anni di Morbegno sono state selezionate per partecipare a un ritiro a Coverciano sui campi della Nazionale italiana insieme ad altre calciatrici provenienti da tutta la Penisola, la maggior parte da Roma. A coordinare l’allenamento sono stati tecnici della Figc. Entrambe le atlete quest’estate hanno lasciato Morbegno e si sono trasferite provando una nuova esperienza calcistica: Scarpini dopo due anni all’Enjoy Valtellina è passata in serie A nel calcio a 5 con la squadra Reggio Tricolore.

Colombi gioca in Eccellenza con la Pro Sesto nel calcio a 11 dopo le esperienze con Enjoy e Pontese. L’iniziativa “College Life Italia” si rivolge a ragazze nate dal 1997 al 2003 e si articola in due fasi: la prima quella appena svoltasi in Toscana, la seconda prevista a Milano l’1 e 2 giugno. Verranno messe a disposizione delle calciatrici borse di studio nei migliori college americani.

Negli Stati Uniti il calcio femminile è lo sport collegiale più diffuso. Le selezioni di College Life Italia potrebbero essere per Pamela e Vittoria il trampolino per coronare questo sogno. Il cofondatore di College Life Italia, Stefano Radio, ha spiegato: «Quest’associazione è la prima in Italia a offrire borse accademiche di studio negli Stati Uniti».

Più volte durante la giornata inaugurale è stato ribadito dai tecnici federali quanto sia importante la socializzazione non solo nello sport, ma anche nella vita. Stare insieme significa capirsi, gioire e soffrire insieme. Il calcio rappresenta un ambiente positivo, in quanto permette di stare in gruppo e di non rimanere isolati. Le ragazze, circa una ventina, hanno avuto il piacere di visitare il Museo del Calcio, dove sono messi in mostra i cimeli riguardanti le vittorie dell’Italia nei Campionati del mondo e alle Olimpiadi.

Un percorso di sei sale in cui le atlete hanno rivissuto le emozioni e i ricordi legati alla storia degli azzurri, grazie al racconto curato e coinvolgente dello storico medico della Nazionale, Fino Fini. Scarpini e Colombi al termine del ritiro erano entusiaste: «Un’esperienza diversa ed emozionante. Ci siamo subito integrate con le altre ragazze, sembrava che ci conoscessimo da molto tempo. Gli allenatori ci hanno insegnato numerosi nuovi aspetti».

