Valentina Corvi, qui in occasione del recente terzo posto in Coppa del mondo

Master Cross Emilia Romagna Corvi e Brafa ancora sul podio Ciclocross. Valentina nella prima uscita dell’anno vince tra le Junior. Federico strappa la medaglia d’argento negli Allievi. Adesso l’Italiano

Trasferta in terra emiliana a Casalecchio sul Reno per la prima uscita ufficiale del 2022 per i ragazzi del Melavi Tirano Bike.

In programma nei giorni scorsi l’ultima prova del Master Cross Emilia Romagna e seppur presenti a ranghi ridotti, per i colori del team valtellinese non sono mancati risultati di un certo spessore nella settimana che porta al Campionato italiano di ciclocross in programma nel lungo weekend a Variano di Basiliano, in Friuli Venezia Giulia.

Ottima medaglia d’argento per Federico Rosario Brafa nella categoria allievi del primo anno classe 2007. Il valtellinese con la tenacia che lo contraddistingue, ha lottato come un leone e in vista dell’Italiano è tra i papabili a un piazzamento almeno nei primi cinque.

Nelle gare delle categorie maggiori, bella vittoria in solitaria tra le junior per Valentina Corvi (Gs Sorgente Pradipozzo) che ha inflitto oltre due minuti alla seconda, la brianzola e compagna di squadra Martina Recalcati.

Per tutti l’appuntamento è fissato tra poche ore in occasione del lungo fine settimana dedicato al campionato italiano di ciclocross.

Tutti i dettagli e i risultati completi, nell’ampio servizio su “La Provincia di Sondrio” in edicola mercoledì 5 gennaio.

