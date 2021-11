Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Marta, principessa del Piccolo Tibet Sci alpino. La passerella di Livigno ha accolto Bassino dopo Federica Pellegrini, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Con lei anche Federica Brignone e tante altre stelle della Nazionale pronte per esplodere in Coppa e alle Olimpiadi

La scelta del presidente di Apt Livigno di legare il nome della località a grandi campioni dello sport, è stata una scommessa vinta.

Una scommessa che ha ripagato ampiamente in termini di like e pubblicità l’investimento economico necessario per sottrarre alla concorrenza i big, che, ovviamente almeno fino al pre Covid avevano gli sponsor in coda per aggiudicarseli. Ma non sono stati solo i soldi a convincere Federica Pellegrini, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi a scegliere il Piccolo Tibet, lo è stata anche la bontà dei progetti legati allo sport delle quali in pratica sono state le “madrine” , l’embrione di quello che si è sviluppato.

Questa serie incredibile di bellissime campionesse dello sport è proseguita nei giorni scorsi con la nazionale di sci alpino con le stelle Marta Bassino e un’altra Federica, la Brignone.

Proprio come la Pellegrini, la Wierer e la Vittozzi anche la Bassino è un fenomeno estetico. Dolcissima, non a caso è chiamata la “principessa” delle nevi, e punta dritta a Coppa del mondo e Olimpiadi.

Tutti i dettagli e tante altre foto, negli ampi servizi su “La Provincia di Sondrio” in edicola mercoledì 17 novembre.

