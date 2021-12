Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Dominik Paris si avvia a vincere per la settima volta in gare di Coppa del mondo a Bormio

Immenso Paris Rivince a Bormio Sci alpino. Settima vittoria sulla Stelvio in Coppa del mondo: sei nella libera e una in superG

Dominik Paris firma la sua settima magia a Bormio. Su un manifesto, sotto la tribuna dello ski stadium, prima della sua partenza, accanto al suo ritratto si legge: “The King on the Queen” e l’affermazione non suona per niente esagerata.

Dominik, infatti, si conferma il re su questa splendida pista, la Stelvio, che ancora una volta mostra il suo elevatissimo coefficiente di difficoltà.

Ebbene, l’azzurro, dopo la pausa dello scorso anno, riprende il filo dei doppi successi ottenuti nel 2019 e 2018 (uno in superG), cui vanno aggiunti quelli conseguiti anche nel 2012 e 2017. Nessun discesista, al mondo, ha mai ottenuto sei vittorie su qualsiasi tracciato del circuito mondiale.

Per qualche minuto era sembrato che Pietro Zazzi (29° tempo) avesse maturato l’importante risultato dei due primi punti in Coppa del Mondo, poi è arrivata la doccia fredda della squalifica per avere infilato il braccio in una porta. Ma i segni di crescita, da parte sua, si sono comunque visti. Questo mercoledì alle 11.30 (diretta Raisport ed Eurosport) partirà il primo dei due superG. E se Paris non fermasse qui?

Tutti i dettagli e tante altre foto, negli ampi servizi delle due pagine speciali dedicate alla Coppa del mondo di sci a Bormio, su “La Provincia di Sondrio” in edicola mercoledì 29 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA