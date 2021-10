Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il Trofeo Vanoni corre con la tradizione Corsa in montagna. Presentate al Tempietto votivo di Morbegno le gare simbolo di un grande movimento. Appuntamento a domenica 24 ottobre con la versione maschile, quella femminile numero 38 e il MiniVanoni

Una cornice speciale per una gara di corsa in montagna a staffetta, simbolo non solo della nostra provincia, ma dell’intera nazione.

È stato scelto il Tempietto Votivo di Morbegno per presentare il 64esimo Trofeo Vanoni, il 38esimo Vanoni femminile e il 44esimo MiniVanoni, che sono in programma domenica 24 ottobre. Una location suggestiva, uno dei punti chiave del “mondiale delle foglie morte”, che per la prima volta ha ospitato la conferenza di presentazione.

Numerose le istituzioni presenti. Ospite speciale, collegato in videoconferenza, il sottosegretario di Regione Lombardia, Antonio Rossi. A occuparsi della macchina organizzativa della corsa come di consueto il gruppo Csi Morbegno del presidente Giovanni Ruffoni.

«Tutti conoscono il Trofeo Vanoni – ha esordito il Sindaco di Morbegno, Alberto Gavazzi – e tutti conoscono il Tempietto, che è sfiorato dal passaggio della gara. Il Trofeo Vanoni è parte della storia di Morbegno, così come il Tempietto che è espressione di relazione tra città e montagna».

Tutti i dettagli, il programma completo e tante altre foto, negli ampi servizi della pagina speciale dedicata al Trofeo Vanoni, su “La Provincia di Sondrio” in edicola venerdì 15 ottobre.

