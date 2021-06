Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il Giro passa il testimone agli Under 23 Ciclismo. Dopo il successo della tappa conclusasi col trionfo di Caruso all’Alpe Motta, ecco l’altra corsa rosa. Mercoledì 9 la Sondrio-Lanzada e il giorno dopo ripartenza dall’Aprica. Intanto Gavazzi si gode la sua sesta volta

«E’ stato un finale stupendo, arrivare sabato all’Alpe Motta vicino a casa, rivedere tanti amici, sentire urlare il mio nome e soprattutto riabbracciare i miei bimbi».

Pensieri e parole del talamonese Francesco Gavazzi, il ciclista professionista della Eolo Kometa che domenica ha portato a termine la sua sesta avventura in carriera in un Giro d’Italia.

Per lui gli ultimi trenta chilometri, la cronometro da Senago al Duomo, senza la possibilità di veder cambiare il proprio 29° posto nella generale, si sono trasformati in una bella passerella finale in cui è stato bersaglio degli applausi e dell’affetto del pubblico.

Terminato il Giro d’Italia dei professionisti, l’attenzione si sposta ora sul Giro d’Italia Under 23. La corsa approderà in Valtellina mercoledì 9 giugno quando è in programma la Sondrio-Lanzada Campo Moro di 119 chilometri interamente in Valtellina. Il giorno seguente la carovana si muoverà verso Andalo in Trentino, dall’Aprica.

