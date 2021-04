Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il Giro d’Italia Under 23 sposa la Valtellina Ciclismo. Presentata a Cesenatico l’edizione numero 44 della corsa rosa dei giovani targata anche Sondrio. Dieci le tappe e la settima mercoledì 9 giugno andrà da Sondrio a Campo Moro. Il giorno dopo l’Aprica-Andalo

Dieci tappe, cinque Regioni, 17 comuni scelti come sedi di partenza e di arrivo.

Il 44° Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel di ciclismo su strada, in programma dal 3 al 12 giugno, è stato presentato ieri al Teatro comunale di Cesenatico. La corsa prenderà il via con 5 tappe in Emilia-Romagna, proseguendo poi in Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Dopo il termine della tappa in Val Brembana per la precisione a San Pellegrino Terme, la carovana del Giro d’Italia Under 23 arriverà in Valtellina l’indomani: «Mercoledì 9 giugno la tappa tutta valtellinese con la partenza da Sondrio e l’arrivo posto alle diga di Campo Moro in comune di Lanzada dove speriamo che nel frattempo, per la presenza di neve, la situazione si sistemi al più presto –ha confermato il direttore del Consorzio turistico Gigi Negri collegato via telefono alla presentazione - , l’indomani invece la tappa partirà da Aprica dove lo scorso anno terminò il Giro d’Italia Under 23, e arriverà in Trentino ad Andalo passando attraverso il Tonale».

