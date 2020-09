Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Colico salotto della festa attorno al lago Ciclismo Giro d’Italia U. 23. Il pubblico spera nel terzo acuto del mandellese Colnaghi ma tra ali di folla vince il belga Meuus. In quattro scappano ma vengono ripresi. Oggi la Barzio-Montespluga, domani l’Aprica-Aprica

La gente assiepata vicino alle transenne (cercando di rispettare le normative anti Covid) e l’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia Under 23, la Colico - Colico di 157 km. In molti si auguravano di veder trionfare ancora l’atleta di casa, Luca Colnaghi, di Mandello, uno sprinter in grado di poter regalare al popolo lecchese questa gioia.

Invece no. Il re di Colico è stato il belga Jordi Meuus (Racing Academy), che ha bruciato in volata l’italiano della General Store, Cristian Rocchetta e l’altro belga Arne Marit, (Lotto Soudal). Non cambia nulla anche in classifica generale, dove l’inglese Tom Pidcock mantiene salda la sua maglia rosa davanti e due azzurri: Kevin Colleoni (Arvedi Biesse) e Giovanni Aleotti (Cycling Friuli).

Oggi la Barzio-Montespluga, domani l’Aprica-Aprica.

Tutti i dettagli e altre foto negli ampi servizi della pagina speciale dedicata al Giro d’Italia Under 23, su “La Provincia di Lecco” e “La Provincia di Sondrio” in edicola venerdì 4 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA