Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Cipro da archiviare per Gioele Adesso la Nazionale Ciclismo Mtb. La corsa a tappe viziata da una serie di problemi fisici del collega Colledani

Talamona

L’inizio di stagione in sella alla mountain bike messa a disposizione dalla sua nuova squadra, il Trinx Factory Team di Bergamo, almeno a livello di risultati per Gioele Bertolini non è stato esattamente da incorniciare.

Non ultimo la scorsa settimana il ritiro già alla fine della prima frazione in linea alla Cipro Sunshine Cup, una corsa a tappe che il talamonese avrebbe dovuto affrontare per intero in maglia azzurra in coppia con un altro talento di sicuro valore del cross country azzurro come Nadir Colledani ma che a causa di problemi fisici di quest’ultimo li ha visti uscire dalla classifica subito dopo il secondo giorno di gara.

In attesa di tornare a mettersi il dorsale sulla schiena, il doppio ritiro nelle prime due uscite ufficiali della nuova stagione ha comunque mantenuto aperte le porte della nazionale a Bertolini, che da lunedì al 18 marzo sarà in Liguria per lo stage convocato dal commissario tecnico della nazionale Mirko Celestino.

Tutti i dettagli nell’ampio servizio su “La Provincia di Sondrio” in edicola venerdì 6 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA