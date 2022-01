Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

A un piccolo passo dal podio Grande Galli, quarta in Coppa Skicross. La carabiniera livignasca conquista la sua prima “big final”. Aveva promesso che sarebbe andata in Svezia determinata, e l’ha fatto

Jole sfiora il podio in Coppa del mondo. «Coltello fra i denti e in Svezia ci provo». Così Jole Galli alla vigilia della tappa di Coppa del mondo di Skicross in quel di Idre Fjäll.

Detto, fatto. E fu così che la 26enne azzurra di Livigno, da un solo anno nel mondo dello skicross dopo un passato di atleta di Coppa Europa di sci alpino, eccola lì a punzecchiare le grandi della disciplina, arrivando sino a una passo dalla medaglia.

Dopo una stagione di gare in cui Jole di tappa in tappa ha dimostrato una crescente confidenza con questa super tecnica e adrenalinica specialità, la carabiniera è arrivata a centrare una sorprendente finale. Un primo ma ambizioso obiettivo ottenuto grazie a due seconde piazze nei vari turni, sino a vincere con grinta e determinazione la semifinale.

Eccola dunque agguantare la sua prima finale in carriera, dove non si può di certo dire che la Galli non abbia lottato, anzi. Jole ha chiuso in quarta piazza a un passo dal suo primo podio di carriera.

Tutti i dettagli, nell’ampio servizio su “La Provincia di Sondrio” in edicola domenica 23 gennaio.

