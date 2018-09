Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Wine Festival, a Chiavenna «tutta la bellezza in un bicchiere» Il 21 e 22 settembre la cittadina ospiterà un importante confronto tra vitigni e cantine. Rainoldi: «Così intercettiamo la domanda del mercato».

Il vino come “ambasciatore” delle bellezze del territorio e di tutte le eccellenze enogastronomiche, nonché come strumento per il confronto con altre realtà italiane: è questo l’obiettivo della seconda edizione del Valtellina Wine Festival, manifestazione che si terrà a Chiavenna il 21 e 22 settembre prossimi e che è stata organizzata dal Consorzio di tutela vini di Valtellina con il patrocinio del Comune di Chiavenna e dell’amministrazione provinciale di Sondrio.

Sarà una due giorni in cui si metteranno in mostra e si racconteranno, attraverso la passione e la competenza dei loro produttori, i vini di ben 24 cantine valtellinesi e sarà anche una preziosa occasione di confronto vista la presenza di sei cantine dell’Etna in Sicilia e di altre 13 realtà produttive di Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto; tutto questo senza dimenticare la partecipazione, come “ospite d’onore” del consorzio Franciacorta.

A Chiavenna, dunque, attraverso le varie iniziative in programma (consultabili sul sito internet www.valtellinawinefestival.it) sarà possibile effettuare un ideale giro d’Italia all’insegna del vino; sarà inoltre possibile partecipare a degustazioni o assistere ad esibizioni musicali organizzate nelle enoteche e nei wine bar di Chiavenna oppure passeggiare tra le vie della località della Valle del Mera alla scoperta delle sue bellezze.

«Il turismo e l’agricoltura - ha spiegato Aldo Rainoldi, presidente del Consorzio di tutela vini di Valtellina - devono andare a braccetto. C’è voglia di Valtellina nei turisti e con queste iniziative noi cerchiamo di intercettare questa domanda, non subendola, ma dando risposte. Inoltre, con il Valtellina Wine Festival l’obiettivo è quello di allacciare relazioni con altre zone vitivinicole: il confronto è importante per farci crescere e credo che la Valtellina sia matura per farlo».

Sempre Rainoldi ha poi voluto tranquillizzare operatori del settore e non solo circa le aspettative sull’imminente vendemmia. «La grandine, per quanto evento “doloroso” - ha sottolineato il presidente del consorzio - si è limitata a due Comuni, quindi non posso accettare di vedere la vendemmia 2018 messa in cattiva luce. Siamo di fronte a una vendemmia interessante dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il comparto vitivinicolo registra diversi “più” a livello di vendita e ci interessa riempire le cantine anche in questa prospettiva».

Tornando al Valtellina Wine Festival, l’ideatore della manifestazione Giacomo Mojoli ha spiegato la necessità che «il tema unificante sia quello della bellezza: bisogna unire il mondo del vino all’aspetto artistico e culturale e far sì che in Valtellina ogni palazzo o cortile sia animato da un rapporto diretto tra bellezza e vino inteso come attrattiva».

Infine, parere molto positivo sulla manifestazione è stato espresso anche dal presidente della Provincia, Luca Della Bitta: «Il vino valtellinese protagonista a Chiavenna rappresenta una rivoluzione culturale - ha spiegato Della Bitta - ed evidenzia che lavorare insieme paga sempre. Il mondo dei vini valtellinesi ha capito l’importanza di ciò che fa, sta crescendo e non teme il confronto».

