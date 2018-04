Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Studenti come manager. Bormio vince la sfida, Itis e Donegani sul podio Un quartetto vincente quello composto dai ragazzi dell’istituto Alberti di Bormio, che nei giorni scorsi a Morbegno si è imposto nella finale interprovinciale del “Management Game 2018”.

Complimenti a Riccardo Sosio, Erika Bonati, Serena Trabucchi e Nicolò Lanfranchi, oggi studenti, ma potenziali manager di domani. Un quartetto vincente quello composto dai ragazzi dell’istituto Alberti di Bormio, che nei giorni scorsi a Morbegno si è imposto nella finale interprovinciale del “Management Game 2018”, che ha coinvolto sette scuole superiori di Lecco e Sondrio. Un risultato eccellente, che traghetta i quattro studenti alla finale prevista a maggio contro altri “colleghi” della Lombardia.

Ma qual’era il task chiesto agli alunni? La risposta è semplice: indossare le vesti da manager, replicando la gestione di un’impresa, che commercializza i propri prodotti su più mercati, sperimentando un primo approccio con il mondo delle aziende.

Questo è l’obiettivo della competizione rivolta agli studenti delle classi quarte delle scuole superiori, declinata sul territorio dai Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, promossa dal comitato regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia.

Alle spalle dei “bormini” si sono piazzati l’Itis Mattei e il liceo scientifico Donegani di Sondrio, che si sono aggiudicati il secondo e terzo posto.

«Vediamo sempre molto entusiasmo degli studenti che partecipano a questa iniziativa sfidandosi con i loro coetanei - sottolinea il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva -. Assistere ai momenti di gara dove i giovani sfoderano energie e capacità è grande motivo di soddisfazione, che si aggiunge a quella di aver dato un nostro contributo al consolidamento del rapporto fra scuola e mondo del lavoro». Con un auspicio: «Speriamo che per gli studenti il “Management Game” sia stato un momento di crescita - rimarca Riva -, un’occasione per fare squadra con i propri compagni e soprattutto per godere di un primo scorcio sul mondo produttivo».

Nel vero senso della parola un’impresa non da poco quella messa a segno da Sosio, Bonati, Trabucchi e Lanfranchi, che acquista ancor maggior significato se si considera che alla fase interprovinciale sono state settantasei le squadre partecipanti per le province di Lecco e Sondrio, in rappresentanza di sette istituti superiori: a Lecco il Parini e l’istituto Maria Ausiliatrice, oltre al Vigan di Merate, mentre per la nostra provincia il Mattei, il Donegani, l’Alberti e il liceo Nervi-Ferrari di Morbegno.

Al primo classificato come premio è andato un buono spesa da 500 euro da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico, messo a disposizione dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, che non ha mancato però di premiare anche le altre squadre finaliste con una targa in ricordo della loro partecipazione al “Management Game”.

