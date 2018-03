Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Sperlari di Gordona: «Fiducia e crescita» Parla il nuovo amministratore delegato: «Il nostro azionista crede fortemente nel marchio».

Piergiorgio Burei è il nuovo Ceo di Sperlari, la storica azienda fondata a Cremona nel 1836 e dallo scorso settembre parte del Gruppo Katjes. Una realtà presente anche in Valchiavenna, nell’area industriale di Gordona, dove è attivo lo stabilimento erede della storica Scaramellini, società nata a Chiavenna e protagonista nel settore delle caramelle. Con marchi leader come Saila, Galatine, Dietorelle, Dietor e la stessa Sperlari, nota per le sue caramelle, il torrone e la mostarda, l’azienda è il secondo player nel mercato delle caramelle e il leader in quello della liquirizia, dei dolcificanti e dei prodotti stagionali.

Il nuovo amministratore delegato ha una consolidata esperienza nel largo consumo in Italia e all’estero - in Lussemburgo, in Svizzera e più di recente in Spagna - in aziende come Kraft/Mondelez, Ferrero, Heinz e negli ultimi sei anni nel gruppo spagnolo GBfoods. Ha guidato con successo, prima come general manager di Gallina Blanca in Spagna e poi di Star in Italia, un profondo processo di trasformazione e rilancio. «Sono davvero orgoglioso di prendere la guida di un’azienda importante e significativa come Sperlari – ha dichiarato l’amministratore delegato – e credo che il nostro portafoglio di marche e prodotti rappresenti una grande opportunità per crescere a lungo in Italia e all’estero. Il nostro azionista, il Gruppo Katjes, crede fortemente nel potenziale di Sperlari e ripone la propria fiducia nella nostra capacità di interpretare al meglio gusti e abitudini del consumatore italiano e operare le nostre scelte in grande autonomia, coerentemente con la filosofia del gruppo stesso». L’innovazione di prodotto e la comunicazione sulle marche, la crescita commerciale dell’azienda in Italia e all’estero e lo sviluppo del talento saranno le priorità del nuovo Ceo. Sperlari impiega oltre 400 dipendenti nella sede centrale di Cremona e in quattro siti produttivi. Nell’area industriale della Valchiavenna, dove è attiva una fabbrica di oltre 6mila metri quadrati in uno spazio complessivo aziendale di oltre 17mila, i dipendenti più di quaranta e a loro si affiancano alcune decine di collaboratori assunti attraverso le agenzie di somministrazione.

Il 2017, per la fabbrica di Gordona, era cominciato con le preoccupazioni dovute a una revisione strategica da parte di Cloetta. Poi dalla dirigenza erano arrivate delle rassicurazioni e in autunno c’era stato un cambio di proprietà. Ora quella che - per citare un antico slogan della Scaramellini - è «una lunga storia di caramelle» prosegue con un nuovo manager. E tante aspettative positive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA