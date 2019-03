Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Premiati i vini della Valle «Originali e universali» I riconoscimenti arrivano dalle principali guide italiane del settore. Sono 62 i premi d’eccellenza, 120 i vini nominati, 33 le aziende menzionate.

Ben 62 premi d’eccellenza, 120 vini nominati e 33 aziende menzionate: «Il Nebbiolo delle Alpi è in vetta alle classifiche». Sono davvero positive, secondo il Consorzio vini di Valtellina, le notizie in arrivo dal Terzo rapporto basato sui riconoscimenti delle principali guide italiane.

Pubblicazioni che gli appassionati e gli addetti ai lavori conoscono bene, come ad esempio “Gambero rosso vini d’Italia”, oppure “Go wine”, “Slow wine”, “Wine spectator”, “Il golosario” e “L’annuario de L’Espresso”. Giacomo Mojoli, consulente del Consorzio, le ha illustrate lunedì a Erba nella seconda giornata della ventiduesima occasione di RistorExpo, il salone professionale dedicato al settore Horeca, frutto della collaborazione fra Lariofiere e Confcommercio. La manifestazione, espressione e sintesi delle dinamiche che caratterizzano il mondo del fuori casa, è diventata nel tempo un brand consolidato e ha saputo guadagnare un posto privilegiato fra gli eventi di settore con un pubblico specializzato di oltre 20.000 operatori. L’evento di ieri pomeriggio, “Guide e premiazione dei vini 2019: la Valtellina enologica e il suo Nebbiolo delle Alpi in vetta alle classifiche delle principali pubblicazioni del settore”, ha richiamato l’attenzione di vari appassionati e professionisti del settore, in uno spazio adiacente a quello occupato da diciassette cantine della provincia di Sondrio.

«La Valtellina si trova al posto giusto al momento giusto - ha spiegato Mojoli -. Non solo per la cultura dei terrazzamenti, ma anche per le caratteristiche del nebbiolo delle Alpi, una tipologia di vino unica e particolare. Questo insieme di fattori ha fatto accendere i riflettori su questi vini originali e universali, perché piacciono sia agli esperti, sia agli appassionati, compresi i turisti che apprezzano questo tipo di offerta e hanno un’elevata capacità di spesa».

La critica enologica, secondo Mojoli, conferma quest’analisi. «Da tre anni sviluppiamo uno studio delle principali undici guide nazionali. Incrociando i dati osserviamo che i vini valtellinesi ottengono risultati molto importanti, paragonabili a zone molto più vaste come il Piemonte e la Toscana. In un ambito ridotto dal punto di vista geografico c’è una concentrazione proporzionalmente molto elevata di questi riconoscimenti. Ben 62 vini possono essere definiti “top wine”, grazie a una decina di cantine, e 120 sono di medio-buona qualità».

Ma non basta osservare questi dati positivi. Secondo Mojoli per il comparto - sessanta aziende per un totale di circa 3,5 milioni di bottiglie - c’è ancora del lavoro da fare. «Esiste un potenziale incredibile e una qualità elevata di offerta enologica e il vino è candidato a diventare l’ambasciatore numero uno del “made in Valtellina” in giro per il mondo - ha aggiunto Mojoli -. Uno strumento attraverso il quale un territorio esprime la propria qualità. Abbiamo però il compito di imparare a raccontare sempre meglio questa storia».

RistorExpo proseguirà oggi e domani. L’Osteria Valtellina, che nei giorni scorsi ha raccolto un’attenzione costante dal pubblico, continuerà a proporre piatti tipici della tradizione sondriese. Ma non solo. Domani alle 12,30 saranno protagonisti anche i due chef Pietro e Alessandro Tonghini che, con la madre Stefania Sem, gestiscono “l’Osteria 99” di Chiesa in Valmalenco.

