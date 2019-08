Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Lo street food contagia il lago «Ma occhio ai falsi» La storiaIn Lombardia attività cresciute del 96% I lariani di “Tipico Eventi” da 5 anni girano l’Italia «Settore in crescita, serve fare attenzione ai prodotti»

Street food in Lombardia: i numeri sono da record. Non è più solo una tradizione, legata al regionalismo e alla buona cucina, che dalle sue radici nel Sud è stata importata in tutta Italia. Non è più solo una moda, scoppiata tra i giovani, accanto all’aperitivo e al takeaway. Quello di passeggiare, gustando specialità eno-gastronomiche per le vie delle nostre città, tra track food e tavolini vista centro storico, lago o montagna, è un settore che sta prendendo sempre più piede nella scena dell’economia lombarda.

Dagli arancini ai cannoli

In cinque anni (tra il 2014 e il 2019) le attività lombarde sono cresciute del 96%, contro il più 49% registrato come tasso di crescita medio nazionale. Quattrocento in regione su 3 mila in tutto il Paese, secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su fonte registro imprese. A Sondrio, Lodi e Varese l’impennata di addetti al comparto non ha precedenti. Tutti pazzi per gli arancini, il panino col polipo, ma anche per le birre artigianali, i cannoli e le specialità che raccontano l’eccellenza italiana. Street Food ormai fa marchio a sè, un marchio e una filosofia sotto cui si raccolgono esperienze diverse e diversificate, ma che condividono l’idea del cibo itinerante come forma di socialità, di conoscenza e di fatturato. Lo sanno bene Aldo Rotunno e Matteo Redaelli, fondatori dell’azienda comasca Tipico eventi, che sta portando in giro, da 5 anni per lo Stivale una collaudata formula di Street Food che mette insieme qualità del prodotto ed eventi musicali o pirotecnici in grado di raccogliere anche 100mila persone, come nel caso del primo maggio a Monza. Partiti dal laghetto di Novedrate, i due hanno toccato Cattolica, Fiuggi, Marina di Pescoluse nel Salento, Graziano Visconti, tutte le località del Lago di Como e chi più ne ha più ne metta e hanno letteralmente cavalcato l’onda.

Operatori e marchio

«Certo il settore è cresciuto – ci spiegano – ma di pari passo è aumentata anche la concorrenza e non sempre leale. Ci sono più operatori sul mercato e il marchio Street food è stato inflazionato e a volte usato senza proporre dei contenuti di eccellenza. Per noi ha significato meno introiti nell’ultimo anno, ma allo stesso tempo la voglia di lavorare sul progetto e proporre nuovi format. Sono nati i festival a tema: pugliese, emiliano, della carbonara e latino e l’idea di spingere sulla musica live e sugli spettacoli. Domani ad esempio saremo a Mariano Comense, in piazza Mercato per il Ferun, con i nostri 20 track e l’iniziativa delle fontane danzanti». Intorno a ogni evento di Tipico Eventi ci lavorano circa 50 persone. «Per il prossimo anno l’obiettivo è portare in scena un festival tutto lariano».

Il settore è quindi evoluzione, ma sempre più profonde si fanno le differenze tra operatori qualificati e associazioni che improvvisano. Tra gli operatori si tratta soprattutto di piccole imprese in cui però lavorano quasi 4.500 addetti in Italia, il 12.5% dei quali (circa 500) in attività lombarde. Roma e Milano sono prime per attività, con circa 200 ciascuna, seguite da Lecce (133), Torino (131) e Napoli (98). Per crescita percentuale in cinque anni si distinguono Sondrio (da 1 a 8 imprese +700%), Reggio Calabria (da 5 a 17 imprese +240%), Lodi (da 4 a 12 imprese +200) e Varese (da 11 a 30 imprese +172,7%) anche se è Milano il territorio dove in numero assoluto le imprese crescono di più, circa 100 attività in più dal 2014, +109%. Un settore che vale 19 milioni in Italia, di cui oltre 3 milioni in Campania e Emilia Romagna, oltre 2 milioni in Lazio, in Sicilia e in Lombardia.

In Lombardia le imprese femminili pesano il 25% del settore e crescono del 94% in cinque anni mentre è uguale il peso di imprenditori giovani o nati all’estero, 19% ciascuno, con una crescita rispettivamente del +114% e +108%.

