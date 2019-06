Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Galli: «La vera partita è quella delle Olimpiadi»

Roberto Galli è stato confermato alla guida di Federalberghi Sondrio, tra le categorie più attive dell’Unione del Commercio e del Turismo di Sondrio. Il comparto turistico, infatti, è da tutti riconosciuto come il settore di punta dell’economia valtellinese e il ruolo degli operatori della ricettività alberghiera attraverso Federalberghi Sondrio è stato e continua a essere determinante nel sostenere e promuovere il progetto di sviluppo della destinazione Valtellina, anche attraverso l’attività di Valtellina Turismo.

Per il prossimo quinquennio il lavoro di Federalberghi Sondrio - che ha come presidente onorario Renato Sozzani, figura storica della realtà alberghiera - si annuncia, quindi, nel segno della continuità. «Importante il lavoro fatto in questi anni – ha ricordato il presidente Galli -, per il quale ringrazio il direttivo uscente: dalla battaglia sul Cir, il Codice identificativo di riferimento, che abbiamo condiviso con Regione Lombardia, la quale ha voluto introdurre questo strumento per contribuire a combattere l’abusivismo e il sommerso nel nostro settore, all’impegno a sostegno della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026.

In quest’ultimo caso, Federalberghi Sondrio si è mobilitata per garantire la disponibilità dei posti letto necessari per ospitare la famiglia olimpica (riuscendo a raggiungere l’obiettivo dei 4mila richiesti) in provincia di Sondrio, riuscendo tra l’altro a estendere il più possibile il coinvolgimento del nostro territorio (con l’inclusione di zone inizialmente non previste dalla Regione, come Aprica, la Valmasino e la Valmalenco).

Il 24 giugno avremo finalmente il pronunciamento a Losanna: se, come tutti auspichiamo, le Olimpiadi invernali verranno assegnate all’Italia, l’impegno di Federalberghi Sondrio sarà quello di lavorare per questa partita e di porsi quale interlocutore per chiedere e intercettare finanziamenti finalizzati ad ampliare e a rinnovare le strutture alberghiere di tutto il territorio».

Galli ha ricordato, tra l’altro, la costituzione un anno fa all’interno dell’Unione del Commercio e del Turismo di una realtà come Federalberghi Extra, che include b&b, ostelli per la gioventù, case per ferie, foresterie, locande, case e appartamenti per vacanza, ed è nata per diffondere la cultura del rispetto delle regole.

Nel suo impegno alla guida di Federalberghi Sondrio Roberto Galli ha al suo fianco Barbara Zulian e Fabio Valli, rispettivamente confermata vicepresidente vicario ed eletto vicepresidente.

Accanto al presidente e ai due vicepresidenti, il consiglio è risultato composto di altri 11 membri: i confermati Umberto Capitani, Paolo Giana, Andrea Lenatti, Sara Panatti, Guglielmina Pasini ed Elena Scetti, e i neoeletti Marco Cola, Giulia Giacomelli, Michele Gianera, Rita Gherbi e Alessandro Sangiani.

«Nella scelta dei consiglieri è stato, come consueto, privilegiato il criterio della distribuzione territoriale. Abbiamo iniziato un percorso impegnativo e importante. Per questo servono l’impegno di tutti e una partecipazione sempre più attiva e propositiva da parte di ciascuno», ha sottolineato il presidente di Federalberghi Sondrio Galli, nel dare il benvenuto ai nuovi rappresentanti.

