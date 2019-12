Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Formazione, la Valle punta in alto Iniziativa unica. Il Pfp e l’Enaip Lombardia hanno siglato a Sondrio l’atto di nascita di una nuova fondazione. L’obiettivo è quello di dare un maggior ventaglio di proposte - Attività e progetti concreti per il Vallesana.

Nel presente c’è la gestione delle attività educative e del convitto del Vallesana, per il futuro verranno studiati nuovi percorsi e anche progetti per la formazione superiore, «magari in ambito turistico». Il Pfp e l’Enaip Lombardia hanno siglato l’atto di nascita di una nuova fondazione di partecipazione, battezzata “Valtellina Formazione” e creata con l’obiettivo di «dare un maggior ventaglio di proposte formative ai ragazzi del territorio e di tutta la Lombardia», attraverso una serie di attività nei due poli del Pfp, Sondrio e Sondalo, e non solo.

A presentare la nuova realtà, il presidente del Cda dell’azienda speciale della Provincia Ettore Castoldi, il direttore Evaristo Pini e i rappresentanti di Enaip Lombardia: il presidente Giovanni Battista Armelloni, il direttore generale Alessandro Tarpini, il responsabile della sede di Morbegno Giovanni Colombo. «Già da tempo stavamo studiando un progetto di questo tipo - ha spiegato Castoldi -, con l’idea di proporre una sinergia positiva fra le nostre due realtà e di dare maggior risalto al Vallesana, sia come convitto sia come location. Ora abbiamo siglato dal notaio l’atto costitutivo della fondazione e siamo pronti a questa nuova collaborazione».

A guidare “Valtellina Formazione” sarà un Cda presieduto da Erminio Tognini, con Valeria Zamboni e Colombo: Tognini e Zamboni hanno una lunga esperienza nel mondo della scuola, ha rimarcato Castoldi, e la metteranno al servizio della nuova realtà. «Il progetto ha finalità formative, ma anche culturali - ha rimarcato il direttore del Pfp Pini -, l’incontro con Enaip è stato interessante e ci apriamo a questa sfida affascinante quanto difficile, per dare maggiori opportunità ai ragazzi. Insieme si lavorerà per dare un futuro al Vallesana, con la parte didattica curata dal Pfp e le attività extra-didattiche e del convitto affidate alla nuova fondazione, ma si metteranno in campo anche importanti sinergie per il futuro, per proporre altri indirizzi e corsi ai nostri ragazzi e accogliere qui studenti dei centri Enaip lombardi che vogliono seguire i nostri indirizzi».

Di sfida e «scommessa» hanno parlato anche i vertici di Enaip Lombardia, evidenziando la particolarità del progetto con il Pfp. «L’iniziativa è unica per caratteristiche sul territorio regionale e forse anche in Italia - ha detto il direttore generale Tarpini -, per la prima volta si fa un’ibridazione fra un ente di formazione pubblico e uno privato, che cercano di mettere insieme il meglio delle rispettive attività. Partendo dal Vallesana si lavorerà insieme per proporre attività e progetti concreti, ma vogliamo dar vita anche ad un luogo di approfondimento e analisi, che sappia avere uno sguardo lungo, che possa dialogare con la realtà economica locale e con il mondo della scuola per capire e anticipare quanto accade in provincia, e non solo». E fra i temi all’ordine del giorno ci sarà anche il contrasto alla dispersione scolastica, «una questione da affrontare con forza», ha rimarcato ieri il presidente della nuova fondazione Tognini, perché «la formazione è un investimento fondamentale per il futuro dei ragazzi».

