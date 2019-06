Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Connessioni internet, che sorpresa Adsl e fibra, la provincia per una volta non è in fondo alla classifica sul fronte della velocità di download. Secondo lo studio realizzato SosTariffe.it la Valtellina e Valchiavenna si piazzano a metà della graduatoria.

Stavolta non siamo in fondo alla classifica. La graduatoria è relativa alla velocità nelle comunicazioni, ma visto che non si parla di strade e ferrovie la provincia di Sondrio se la cava. Secondo i dati dell’indagine di SosTariffe.it, che ha analizzato durante l’ultimo anno la velocità media della connessione internet domestica, è emerso che le province dove si naviga più velocemente sono Milano, Monza e Brianza e Varese, mentre tra le più lente sul web troviamo Como, Lodi e Mantova. Valtellina e Valchiavenna sono a metà della graduatoria.

Lo studio, condotto grazie all’uso del comparatore SosTariffe.it per le offerte Adsl e fibra, ha preso in considerazione tutte le province della Regione Lombardia, esaminando la velocità di download nel 2018, messa a confronto con quella del l’anno in corso. In pratica i dati sono quelli registrati con la prova della velocità - lo speed test - che viene effettuata sul sito di SosTariffe, uno dei più utilizzati. Non è un campionamento scientifico, ma secondo la società che ha curato lo studio offre una panoramica che rispecchia la realtà. In generale, grazie all’avvento e alla diffusione della fibra ottica Ftth - la cosiddetta fibra fino a casa” - a livello lombardo si registra un incremento dei tempi di scaricamento dei dati del 31,25%.

Si è passati infatti dai 24,03 Mbps di velocità dello scorso anno ai 31,54 Mbps del 2019, con una variazione significativa. Ma anche la diffusione sempre più massiccia della Fttc - “c” indica l’armadio che solitamente si trova nei paraggi di case e uffici – contribuisce all’aumento medio della rapidità di download e upload. In ordine di velocità di download tra le province lombarde si colloca al primo posto Milano (con 52,65 Mbps) seguita da Monza e Brianza (27,49 Mbps), al terzo posto da Varese (25,10 Mbps). Le province più lente, nonostante la fibra invece sono Como (con tempi di scaricamento pari a 11,93 Mbps), Lodi (qui per scaricare un file servono ancora 15,27 Mbps), e Mantova (18,20 Mbps).

Milano è un caso di studio. Il capoluogo lombardo registra un record singolare. Se da un lato non si riscontrano enormi progressi tra il 2018 e il 2019, la velocità di download attuale, tuttavia, sorpassa di gran lunga tutte le altre province della Lombardia, dimezzando i tempi (52,65 Mbps) e ponendosi in netto vantaggio rispetto a tutte le altre province lombarde. L’indagine, come detto, registra buoni risultati anche a Sondrio, con una velocità media di 23,92 Mbps e a Pavia, una velocità media di 24,18 Mbps. I tempi di download peggiorano a Brescia, con una velocità media di 21,26 Mbps, poi a Bergamo, con una velocità media di 20,71 Mbps e a Cremona, con soli 20,29 Mbps. Purtroppo nell’ultimo biennio non tutte le province hanno registrato i progressi sperati nei tempi di download.

Ma a prescindere dal primato regionale di velocità, ci sono capoluoghi che rispetto al 2018 evidenziano grossi progressi tecnologici.

