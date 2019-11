Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Bitto e Casera, una vetrina da gustare Presentata ieri la campagna “Sentiti al Dop” dedicata ai formaggi di punta del Consorzio di tutela. Duecentomila euro da investire in iniziative per coinvolgere consumatori e negozianti in Valle e fuori provincia.

Specialità legate al territorio e alle sue tradizioni gastronomiche, ma ottime anche per sperimentare ricette «più moderne e creative», sulla tavola di ogni giorno. È il messaggio lanciato dal Consorzio di tutela con “Sentiti al Dop”, la nuova campagna promozionale dedicata a Bitto e Valtellina Casera, i due formaggi con marchio Dop (denominazione di origine protetta) del territorio: un’attività composta da vari “filoni”, online e nei punti vendita, pensata per «aumentare la notorietà dei prodotti, ampliare e valorizzare il mercato», nel Nord Italia e a livello nazionale. L’hanno spiegato ieri il presidente del consorzio Vincenzo Cornaggia, la coordinatrice Selene Erini e Simona Nava dell’agenzia Sviluppo Creativo, alla quale è stata affidata la campagna 2019, partita in estate e ora pronta ad entrare nel vivo con diversi appuntamenti in Lombardia e sul territorio.

«Il mercato corre veloce – ha sottolineato Cornaggia – e bisogna seguirlo, essere costanti nel presentare i prodotti. Ormai sui banchi della grande distribuzione si trovano moltissimi formaggi, i nostri Dop si possono distinguere per le loro particolarità e i sapori di montagna, ma bisogna informare i consumatori su queste caratteristiche, farle conoscere meglio a tutti». Senza dimenticare, nella comunicazione, il contesto in cui questi formaggi nascono: «I nostri prodotti fanno parte di un territorio che senza agricoltura rischierebbe di finire lasciato al degrado o cementificato, e sappiamo tutti quali siano le conseguenze di questi fenomeni - ha rimarcato il presidente del Consorzio di tutela -. Valorizzare Bitto e Valtellina Casera non significa soltanto ottenere una remunerazione migliore per gli agricoltori, ma anche sostenere la tutela del territorio, anche in chiave turistica. E i primi consumatori dovrebbero essere i nostri concittadini».

Per questo la campagna promozionale ha una “sezione” dedicata al territorio provinciale, ha spiegato Erini, con iniziative per coinvolgere i negozianti valtellinesi e valchiavennaschi e un mini-tour con il testimonial del Consorzio, lo chef Andrea Mainardi. «Puntiamo a proporre Valtellina Casera e Bitto per un consumo nella quotidianità, non solo nella gastronomia tipica ma anche in piatti moderni e creativi - ha sottolineato Erini -, con iniziative soprattutto sul Nord Italia, che costituisce il 96% del nostro mercato, attraverso la grande distribuzione, in cui viene commercializzato l’80% del prodotto, ma anche con i negozianti locali».

L’investimento totale è di 200mila euro, ha spiegato la coordinatrice dell’ente, «finanziati al 68% dal Gal sul piano di sviluppo locale».

Fondi che sono serviti a mettere in campo «una campagna trasversale», ha rimarcato Nava: fuori provincia vengono proposte giornate di assaggio e show cooking in vari punti vendita della gdo (la grande distribuzione), mentre in Valle ci sarà «un tour di incontri con lo chef Mainardi a Delebio, Chiuro e Bormio», iniziative affiancate da inserzioni sui media e contenuti video lanciati attraverso i social network, sempre con Mainardi protagonista.

