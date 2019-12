Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Autotorino, fatturato oltre il miliardo Numeri e scenariSi attesa a 1.220 milioni nel 2019. Oltre 51.500 vetture vendute (29.100 nuove e 22.400 usate). Il Gruppo primo dealer automotive italiano. A Parma convention con 1.650 collaboratori da 17 province del Nord.

Una proiezione di fatturato di 1.220 milioni di euro e di oltre 51.500 vetture vendute, di cui 29.100 nuove e 22.400 usate. Grazie a questi numeri il Gruppo Autotorino si appresta a chiudere il 2019 come primo dealer automotive in Italia. Lo fa con 52 sedi in cinque regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto. All’annuale convention del Gruppo, la prima del nuovo assetto nato dalla fusione con la friulana Autostar, hanno partecipato a Parma i suoi 1.650 collaboratori provenienti da 17 province del Nord Italia.

Il 2019 è stato un anno di ulteriore consolidamento sul mercato grazie alla fusione, divenuta operativa a settembre, con la friulana Autostar, che contava già su 11 sedi e 400 collaboratori e al rafforzamento anche sul territorio emiliano con l’acquisizione delle tre filiali Mercedes-Benz ex Neacar di Parma e Reggio Emilia. In Lombardia c’è stata l’apertura della seconda filiale di Bergamo. «Abbiamo raggiunto questi traguardi crescendo passo dopo passo, in uno scenario in continua evoluzione strutturale sempre più veloce - ha sottolineato Plinio Vanini, presidente del Gruppo Autotorino -. Le persone, con le loro intelligenze e qualità, le tecnologie e la potenzialità di trovare nuove formule di servizio sono i punti di forza che ci hanno fatto crescere e continueranno a fare la differenza».

Proprio per questo la società si è impegnata nella formazione e nell’aggiornamento dei collaboratori con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e di qualità. Un team dedicato di 5 specialisti nel corso del 2019 ha garantito l’erogazione di 1.296 ore di formazione, di cui il 36% in sessioni d’aula ed il 64% in affiancamento on the job. Inoltre, grazie a una piattaforma di e-learning dedicata, sono stati erogati 6.316 tutorial riferiti a prodotto, processi aziendali e aspetti normativi. Il direttore generale del Gruppo, Stefano Martinalli, si è soffermato sul futuro dell’azienda. «Al di là delle scelte commerciali che certamente hanno giocato un ruolo fondamentale nel buon esito di questo anno, i risultati ottenuti nel 2019 premiano il consolidato modello di relazione con il cliente, il portafoglio brand del gruppo e il fantastico lavoro delle persone, vera anima dell’azienda. Nel 2020 andremo a definire un nuovo e aggiornato modello per stare sul mercato nella delicata fase di transizione tecnologica che è in atto. I pilastri di riferimento saranno il cliente, le persone che lavorano nel Gruppo Autotorino, la relazione con i nostri fornitori, con i territori e con le comunità in cui operiamo».

Gli obiettivi saranno quelli di mantenere la leadership del mercato italiano, guardare con attenzione a nuove opportunità di crescita anche all’estero, sostenere un positivo e coeso spirito aziendale, continuare ad essere di supporto alle comunità locali nella loro crescita e sviluppo e avere clienti soddisfatti.

L’evento tenuto a Parma Fiere, nel cuore della Motor Valley Emiliana, ha rappresentato la prima opportunità di incontro per tutti i collaboratori. È stata anche l’occasione di lancio dei progetti del nuovo anno, quando Autotorino festeggerà il 55° anniversario dalla sua fondazione. Tra gli ospiti dell’evento c’era anche il vice presidente ed ex capitano dell’Inter Javier Zanetti. Ha portato sul palco la sua esperienza calcistica e il suo impegno per la Fondazione Pupi da lui creata.

L’alpinista Simone Moro ha messo al centro dell’attenzione l’importanza del lavoro di squadra e del saper guidare un team al fine di portare a termine le missioni sia in alta quota, sia in qualsiasi ambito lavorativo.

