Weekend dedicato alle bici. E a Vassalini apre nuova area Sarà inaugurato un format di gare: l’Ecl Events, dove l’acronimo sta per Enduro cup Lombardia

Quello in arrivo sarà un fine settimana dedicato alla bicicletta, in Valmalenco. Per la precisione, un fine settimana dedicato alle bicicletta da off-road, come si diceva una volta, da fuori strada, come ovvio in zone di montagna. Le associazioni BikeBernina e Bike & Co. (una A.s.d. comasca), con la collaborazione di Asd Valmalenco 1999 e Unione della Valmalenco, organizzano per sabato 13 e domenica 14 luglio un nuovo format di gare: l’Ecl Events, dove l’acronimo sta per Enduro cup Lombardia. «Al posto dei canonici tre sentieri lungo i quali vengono svolte delle gare di discesa a tempo - spiega Roberto Calcagno di BikeBernina - ce ne sarà soltanto uno; gli altri due verranno sostituiti con delle uscite guidate in bicicletta per andare alla scoperta della Valmalenco. Il paddock sarà a Vassalini che sarà il punto di partenza delle escursioni e che sarà anche attrezzato come area camper e tende per coloro che verranno da fuori». L’evento è aperto a tutti, senza distinzione d’età.

I più piccoli verranno seguiti da istruttori qualificati che li faranno divertire nella nuova “Skill area Valmalenco”, una zona del parco di Vassalini che sarà inaugurata proprio sabato mattina: si tratta di un circuito ad hoc, con strutture in legno e paraboliche artificiali, utile per migliorare l’equilibrio in bicicletta e la tecnica, soprattutto su terreno sconnessi quali sono quelli per le mountain bike; ma non solo, il tracciato sarà disponibile tutto l’anno e potrà essere usato da chiunque, anche con le “balance bike”, le biciclettine senza pedali note per essere usate nell’insegnamento dell’uso di una due ruote a partire dai 18 mesi di età. All’evento ci si potrà iscrivere in loco, sabato dalle 9 alle 13 e domenica dalle 8 alle 9,30. Le escursioni sono previste sabato tra le 13 e le 18 a cui seguirà - fino alle 20 - un aperitivo nel bar del centro sportivo di Vassalini.

Domenica le escursioni si terranno tra le 9,30 e le 16; dalle 13 alle 16 ci sarà la prova di discesa cronometrata lungo un sentiero che verrà svelato soltanto la sera prima. Per tutta la durata della due giorni sarà possibile girare con le proprie bici all’interno della Skill area Valmalenco e nel pump track di Caspoggio. Per chi preferisce andare a piedi, alle 10 è prevista la partenza per una escursione guidata al Palù. Le premiazioni avverranno domenica alle 16,30 a Vassalini. Info sulla pagina Facebook ufficiale di BikeBernina, su quella di Enduro cup Lombardia e su www.bikebernina.it.

