Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Week end di primavera in città Sabato la prima edizione della manifestazione dedicata alla bella stagione e domenica la tradizionale Fiera di maggio

Tutte le sfumature dell’arte da osservare nelle strade, bancarelle con profumi e colori primaverili, musica, street food e momenti dedicati alla cultura.

In centro città sabato c’è la prima edizione di “Sondrio è... primavera”, organizzata dal Comune per salutare la bella stagione e “lanciare” le manifestazioni estive 2018.

Si comincia in corso Italia, via Dante e piazza Cavour con “Vivere l’arte”, la manifestazione promossa per il secondo anno dall’associazione Gea. Dalle 10 alle 18, in strada saranno in mostra le opere di pittori, scultori, fotografi e artisti di strada, con alcuni tavoli interattivi in cui i visitatori potranno cimentarsi nelle varie discipline, mentre in piazza Cavour i bambini (ma anche i grandi) potranno visitare “La casa delle storie”, una tenda beduina che ospiterà letture e laboratori creativi. Dalle 14 invece apriranno le “Bancarelle dei sapori e dei colori”, allestite fra piazza Garibaldi, corso Italia e piazza Campello: agli stand, aperti fino alle 23.

Dalle 15,30 inizieranno le visite guidate di “Ti racconto Sondrio”. Molte opportunità diverse nel pomeriggio, gran finale alle 20,30 sul palco di piazza Garibaldi (o al Teatro Sociale, se il tempo decidesse di fare qualche brutto scherzo), con il concerto della band folk-rock Alzamantes.

Domenica invece a conquistare le vie della città sarà, come da tradizione, la Fiera di maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA