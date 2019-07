Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Vigili del fuoco, appello al prefetto «Siamo in pochi, servono rinforzi» Procedure di assunzione complesse: operativi sotto del 20%, funzionari del 69%. Il sindacato: «Distaccamenti in condizioni difficili. A rischio la sicurezza dei cittadini».

Una importante carenza di organico che riguarda gli effettivi dei vigili del fuoco (siamo nell’ordine del 20%, comunque in linea con altre province) e un forte sotto dimensionamento sia di funzionari, sia di amministrativi (che oggi si chiamano “personale tecnico logistico”). Per i dirigenti si parla di un meno 69%, per gli ex amministrativi del 44%.

Non ci stanno i pompieri della provincia di Sondrio ad andare avanti di questo passo e così hanno preso carta e penna e hanno scritto al prefetto di Sondrio, Paola Spena, e al nuovo comandante provinciale, l’ingegner Amedeo Pappalardo.

«Le sedi dei vigili del fuoco del comando di Sondrio sono in grave carenza organica», scrive il sindacato autonomo Conapo. I numeri: l’organico prevede 210 uomini, attualmente sono in servizio 168 pompieri, una carenza di 42 uomini, oltre il 20%. Problemi anche sul fronte dei funzionari tecnici operativi: dove ne sarebbero previsti 13, di fatto lavorano in 4.

«I distaccamenti di Valdisotto, Tirano, Morbegno e Mese - scrive il segretario Conapo, Franco Venini - versano in condizioni disastrose, non possono garantire la composizione delle squadre di soccorso, ridotte a tre o quattro unità, mentre la normativa prevede un minimo di 5 uomini. In questo modo si mette a rischio la sicurezza dei cittadini e quella degli operatori. Consideriamo poi che siamo in estate e i colleghi hanno diritto alle ferie, alcuni distaccamenti potrebbero addirittura chiudere». «Due i fattori che hanno determinato la carenza di organico - spiegano dal comando provinciale -: da un lato il turnover, dall’altro i tempi lunghissimi per rimpiazzare quanti lasciano il servizio, visto che le assunzioni devono necessariamente passare attraverso un concorso ministeriale. Non è quindi un caso se l’età media dei pompieri in provincia di Sondrio è di 51 anni, un dato leggermente superiore rispetto alla media nazionale dei vari comandi».

Altro dato da non sottovalutare, quello relativo al personale operativo temporaneamente non idoneo al servizio: 16 unità che andrebbero sommate ai 168 effettivi su una pianta organica che ne prevede 210.

«Anche se con notevoli sacrifici - tengono a dire dalla caserma di Sondrio - i vigili del fuoco garantiscono ai cittadini di questa provincia un servizio di soccorso tecnico urgente che ha sempre dimostrato di essere all’altezza delle migliori aspettative, che - certo - potrebbe essere ancor più efficiente in presenza di un organico completo in tutti i ruoli».

Ora la parola spetta al prefetto di Sondrio, che di certo non resterà insensibile all’appello dei pompieri. La Valtellina non può fare a meno della presenza sul territorio dei vigili del fuoco che - per fortuna - possono contare anche su un piccolo esercito di volontari che da Livigno a Madesimo danno un supporto concreto ai colleghi in servizio.

Troppe le emergenze in atto: dalla frana del Ruinon alla delicata situazione a Gallivaggio. Per non parlare delle emergenze che si palesano ormai a ogni perturbazione atmosferica.

