Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Val Pola, decollano i progetti per la frana Firmata la convenzione con la Regione ValdisottoPrevisti interventi complessivi per oltre nove milioni per la sicurezza della zona. In arrivo lavori anche sul versante del Vallecetta e per il completamento del Sentiero Valtellina.

I lavori di difesa del suolo in val Pola, la messa in sicurezza sul Vallecetta, le opere di manutenzione ambientale: davvero nutrito l’elenco degli interventi in corso o in fase di progettazione nel comune di Valdisotto, alcuni dei quali seguiti direttamente dalla Comunità Montana Alta Valtellina. Spiccano gli interventi nell’ambito della frana della Val Pola, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di regimazione idraulica dei torrenti Pola e Vendrello, alla manutenzione straordinaria urgente dell’arginone a difesa del fiume Adda dalle colate detritiche, alla formazione di un ponte di collegamento tra le due sponde del fiume in località “Aquilone” ed al completamento delle colmate in sponda destra.

«Recentemente – ha fatto sapere il sindaco Alessandro Pedrini - è stata affidata la progettazione esecutiva di tutti gli interventi previsti. È stata anche approvata una convenzione con Regione Lombardia che ha delegato al Comune di Valdisotto la realizzazione dell’intervento, per complessivi 9.070.000 euro finanziati nell’ambito del piano di difesa del suolo, attraverso l’utilizzo delle economie accertate a conclusione degli interventi previsti nelle diverse fasi del piano stesso».

Un altro intervento significativo di messa in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico è quello relativo alla manutenzione ed integrazione dei paravalanghe sul versante del Vallecetta, per un importo complessivo pari a 1.618.000 euro, finanziati interamente, anche in questo caso, dalla Regione con la quale il Comune ha sottoscritto un’apposita convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento; notizia di questi giorni l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva.

Tra le infrastrutture turistiche più rilevanti in corso di progettazione e di realizzazione, spicca ancora il completamento del Sentiero Valtellina”, nel territorio comunale di Valdisotto, la cui progettazione è in corso da parte degli uffici della Comunità montana. Due, in particolare, gli interventi già finanziati interamente e di cui sono stati approvati da poco i progetti di fattibilità tecnico economica.

Il primo intervento riguarda il tratto “Aquilone (dove attualmente termina la ciclabile) – Sant’Antonio” (in prossimità dei pozzi in disuso) per un importo complessivo di 500mila euro, mentre il secondo tratto progettato è quello denominato “Val Pola (al termine della ripida salita) – San Bartolomeo (in corrispondenza dell’innesto del torrente Presure con il fiume Adda)” per un importo totale di 582mila euro.

Da evidenziare anche i lavori funzionali alla continuazione della strada forestale verso gli alpeggi di Profa, tra i quali quelli realizzati quest’estate relativi alla manutenzione straordinaria della strada “Boss-Tocco” per un importo complessivo di 150mila euro, interamente finanziati da regione Lombardia, e quelli in corso di esecuzione del tratto di strada agrosilvopastorale al servizio degli alpeggi in località “Profa”, per un totale di 100mila euro, quest’ultimi finanziati nell’ambito degli investimenti del parco nazionale dello Stelvio settore lombardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA