Ultime proiezioni, poi via ai lavori Il Victoria verrà ristrutturato La stagione cinematografica termina domani con “La Forma dell’Acqua”e “Rabbit School”

La stagione delle proiezioni chiude in anticipo, si apre quella dei lavori. Ultimo week end di proiezioni, in programma il premio Oscar “La Forma dell’Acqua” e nei pomeriggi il film di animazione per bambini “Rabbit School”, prima del via ai lavori che consentiranno al cineteatro Victoria di Chiavenna di avere una sala decisamente più confortevole.

La notizia è stata data dagli stessi vertici dell’associazione di volontariato che gestisce la sala cinematografica della Comunità Parrocchiale di Chiavenna. L’unica attiva tutto l’anno sul territorio della Valchiavenna «Comunichiamo che la stagione cinematografica 2017/2018 termina lunedì 2 aprile – si legge nel comunicato diffuso - . Questo fine settimana verranno proiettati gli ultimi film della stagione. La chiusura si rende necessaria per procedere ad alcuni lavori di ristrutturazione. In particolare si procederà alla sostituzione delle poltrone provvedendo, contestualmente, ad aumentare notevolmente lo spazio tra le fila e, quindi, migliorare decisamente il comfort».

Qualche posto in meno a sedere, attualmente sono 245, più spazio soprattutto per le gambe. Spariranno le poltroncine che ormai da anni caratterizzano la sala e che da sempre sono fonte di problemi per gli spettatori. E di conseguenza per gli stessi gestori. Strette e scomode, le poltroncine costringono gli spettatori a ore non proprio facili se vogliono vivere l’esperienza del cinema.

