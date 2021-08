Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Via Roma a Chiesa in Valmalenco, ieri pomeriggio. La gente c’è, finalmente, dopo un mese di luglio pessimo a causa del maltempo (Foto by gianatti)

Turismo, due settimane di tutto esaurito «Finalmente, era ora» villeggianti hanno preso di mira le località. da Madesimo alla Valmalenco, da Aprica a Bormio

Le due settimane centrali di agosto, a partire da domenica 8 scorso e fino a domenica 22, sono da quasi tutto esaurito nelle località turistiche della provincia di Sondrio. Anche se solo pochi giorni prima, e per tutto luglio, è stato il deserto. O meglio, alcuni turisti, soprattutto italiani, ci avevano sì raggiunto, ma di fronte a un meteo inclemente ed alla necessità di dover accendere i termosifoni per riscaldarsi, hanno gettato la spugna.

«Qui a Madesimo è successo proprio così. Un luglio da dimenticare, freddo, piovoso, con le persone chiuse in casa, per giorni e giorni - afferma Roberto Milanesi, presidente del Consorzio turistico -, per cui ora confidiamo nella ripresa in atto e in queste giornate splendide. Turisti in questi giorni ne abbiamo parecchi, la temperatura è piacevole, il rispetto delle regole è generalizzato e questo fa molto piacere, oltre che ben sperare».

In pratica, come annotano tutti gli operatori che abbiamo sentito, si è tornati nella «media degli anni passati, quelli pre Covid - sottolinea Roberto Pinna, direttore del Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco - con arrivi di italiani a ridosso del Ferragosto. E con continui ricambi dovuti a soggiorni sempre più brevi, anche di un giorno e una notte, proprio “toccata e fuga”. Comunque in questi giorni c’è un bel movimento e speriamo tenga anche nelle prossime settimane, perché il luglio è stato terribile».

Soli cinque giorni di bel tempo in tutto il mese hanno, davvero, prostrato anche il più tenace degli operatori. «Purtroppo, si sa, il meteo influisce tantissimo in montagna - ricorda Gigi Negri, direttore dei Consorzi Media Valtellina e Porte di Valtellina - e poi non ci sono state le richieste strabordanti dello scorso anno di persone che non avevano scelta e non potevano uscire dalla regione».

L’emergenza Covid, anche se forse ogni giorno un po’ di meno, resta sullo sfondo di questo Ferragosto così anomalo. Ha connotato anche l’estate di Bormio e dei suoi dintorni, basti dire che, proprio oggi, il camper di Regione Lombardia troneggerà in piazza del Kuerc, pronto a vaccinare chiunque lo chiederà, residenti e turisti.

«Questa settimana e la prossima siamo al completo - dice Umberto Capitani, di Bormio Turismo e titolare degli impianti Sifas dello Stelvio -, ma il luglio è stato un disastro. Meno allo Stelvio, dove abbiamo tenuto di più, ma ora speriamo sia arrivato il momento della riscossa, anche per Bormio e il suo circondario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA