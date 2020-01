Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Turismo a Morbegno e nelle valli laterali: sorridono tutte le località Ad Albaredo per San Marco gli operatori parlano di una destagionalizzazione compiuta e che si sta affinando.

Turismo in Bassa Valle, la tendenza è costantemente al rialzo e per oggi in molte località si annuncia il tutto esaurito. Si prevedono dunque numeri alti, buone presenze, e con la città, Morbegno, che attrae turisticamente grazie al cartellone di eventi e iniziative. «Di telefonate ne abbiamo - spiegano dal Consorzio turistico Valtellina Morbegno -, la gente chiede per visitare i presepi, sia in città sia nei dintorni. Chiedono del ponte tibetano, dei mezzi di trasporto e c’è chi fa rilevare che Pescegallo, l’unica stazione di sci del comprensorio, si raggiunge con i pullman pubblici solo nella domenica e nei festivi “con il bollo rosso”, Natale e primo gennaio. Forse vale la pena dirlo».

Sorride tra le molte località la Val Tartano, il ponte nel cielo ha cambiato le tendenze turistiche. «C’è parecchio movimento - afferma Enrico Barlascini, albergo Miralago, Campo Tartano -. Dopo Natale le richieste per i soggiorni o la sola ristorazione si sono davvero infittite e fino a Capodanno siamo pieni. Molti vengono per il ponte - spiega -, ma anche per soggiorni più turistici, il tempo è bello, manca un po’ di neve, ma almeno con il secco si può fare trekking a bassa quota, e in alto si ciaspola». Bene anche la Val Masino. «Per il 31 tutto esaurito - afferma Sara Fiorelli, presidente Operatori Valmasino -, anche da un po’ di tempo. C’è un continuo di richieste, ma non c’è più posto. Abbiamo diverse attività, eventi, concerti, è aperto il Museo etnografico sia a San Martino sia a Cataeggio. Siamo alla terza edizione di Camminando per presepi e stiamo organizzando ciaspolate sulle tre valli sino all’Epifania».

Ad Albaredo per San Marco gli operatori parlano di una destagionalizzazione compiuta e che si sta affinando. «Il nostro motore turistico principale, ovvero Fly Emotion, riapre il 12 gennaio - afferma il sindaco Patrizio Del Nero -. Questi per noi sono giorni più intimi e raccolti, tra una settimana o poco più si ricomincia a correre. Veniamo, nonostante il meteo avverso delle stagioni mediane, da un anno turisticamente straordinario con una grande crescita. In questo periodo riusciamo a fare vivere al meglio ai nostri visitatori, veri gioielli raccolti, come la valorizzazione attraverso allestimenti, del centro storico, con una attrattività che è custodita dalla emozione e dalla storia dei nostri luoghi. E per Pasqua battezzeremo la Rail zip line, impianto a fune avveniristico, unica come tecnologia al mondo».

Soddisfatti gli operatori a Gerola Alta. «Il periodo natalizio e festivo - commenta Sergio Curtoni - si è ben avviato, gli impiantisti parlano di presenze sulle piste come a febbraio con il sole. A Natale abbiamo iniziato a mettere in moto la macchina degli eventi e in questi giorni si susseguono gli arrivi, sia negli alberghi sia in tutte le strutture ricettive. Ci sono operatori che dicono che, nei B&b, se avessero altri 40 camere, per oggi le affitterebbero tutte. Abbiamo concerti, serate a tema, in Valle ciaspolate e una Epifania dedicata ai bambini con tanti punti tappa e di gioco».n

Danilo Rocca

