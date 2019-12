Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Trenta metri di volo sul Generoso Paura per un giovane sacerdote Centro Valle Intelvi Soccorso Alpino mobilitato sullo sterrato che porta in vetta al monte

Massiccia mobilitazione di uomini e mezzi ieri poco prima di mezzogiorno per recuperare un escursionista caduto accidentalmente sul sentiero alto che porta in Vetta sulla Cresta del Generoso. Le sue condizioni, per fortuna, non sono particolarmente gravi.

L’incidente è accaduto nella zona della ferrata prima delle «roccette» a quota 1300 metri di altezza in una zona particolarmente impervia, teatro in passato di gravi incidenti di cui qualcuno anche mortale. L’uomo, un sacerdote di 32 anni di Como, questa volta nella brutta scivolata di oltre 30 metri ha subito miracolosamente solo diversi traumi, tra cui il più grave ad una spalla. Ma, come detto, non tali da far preoccupare i medici.

A soccorrere il religioso, che era in compagnia di un amico e del cane, gli uomini del Soccorso Alpino Lario Occidentale Ceresio intervenute con tre squadre: Menaggio, Valle Intelvi e Moltrasio .

