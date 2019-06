Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Treni, più coincidenze e meno ritardi Tra Dubino e Verceia. Regione Lombardia e Rfi siglano un’intesa per la realizzazione di una sede di incrocio. Investimento totale di 8,5 milioni, l’opera entro il 2021 - Ieri problemi sulla linea proprio per questi motivi.

Un investimento di 4,2 milioni di euro dalla Regione per ottimizzare le coincidenze tra Valtellina e Valchiavenna. È stata sottoscritta la convenzione tra Regione Lombardia e Rfi per la realizzazione di una sede di incrocio con movimenti contemporanei tra la stazione di Dubino e quella di Verceia, sulla linea Colico-Chiavenna. Come ben sanno i viaggiatori, i ritardi dovuti alla necessità di effettuare gli incroci alla stazione di Novate Mezzola - l’unico punto dove ci sono due binari - sono piuttosto frequenti. Ieri pomeriggio, ad esempio, il treno 4970 partito da Colico alle 16.04 ha viaggiato con 28 minuti di ritardo perché, proprio a Novate Mezzola, è stato necessario effettuare un incrocio con un altro convoglio della direttrice. Mezzora in più per un viaggio che, se tutto va bene, dura più o meno 35 minuti.

Ma i disagi riguardano anche le corse dirette a Colico e in questo caso al ritardo si rischia di aggiungere l’impossibilità di salire, nella stazione della provincia di Lecco, sui treni per Tirano e Milano. Spesso il personale di Trenord, in caso di ritardi del treno da Chiavenna, fa il possibile per evitare che i viaggiatori perdano le coincidenze, ma a volte i problemi sono inevitabili. Si resta a Colico in attesa del treno successivo, che a volte arriva due ore dopo, e se a Milano c’è un appuntamento o un Frecciarossa tutto si complica ulteriormente.

«L’obiettivo dell’intervento - ha spiegato l’assessore regionale a Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - è quello di rendere più efficiente il servizio e creare le condizioni per le coincidenze fra tutti i treni della linea della Valtellina - la Lecco-Colico-Tirano - e quelli della linea della Valchiavenna. Come Regione Lombardia mettiamo in campo risorse importanti: oltre 4,2 milioni di euro per cofinanziare al 50% quest’opera da 8,5 milioni. Si tratta di interventi magari poco visibili, ma fondamentali per incrementare la qualità del trasporto ferroviario».

La realizzazione della sede di incrocio è stata prevista nel documento “Sviluppo delle infrastrutture connesse e del Servizio ferroviario regionale sulle direttrici Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e Colico-Chiavenna” nel quadro di tutti gli interventi necessari per lo sviluppo del servizio delle linee della Valtellina e della Valchiavenna. L’attivazione della sede di incrocio, secondo il cronoprogramma, è prevista entro il 2021. Ad oggi gli unici interventi del quadro non ancora attuati, sono la sede di incrocio di Dubino - di cui è stata sottoscritta la convenzione - e la sede di incrocio a Ponte di Valtellina, già prevista negli accordi tra Regione Lombardia e Rfi con convenzione da sottoscrivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA