Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Treni ancora in ritardo. E pure freddi Dopo il martedì da incubo altre segnalazioni anche ieri, specie sui convogli provenienti da Milano. «Quaranta minuti di attesa senza spiegazioni». Nana (Cgil): «Non bastano i convogli nuovi, è la linea il problema».

Dopo il martedì da incubo anche la mattinata di ieri è iniziata nel peggiore di modi per i pendolari in viaggio sui treni della Milano-Tirano. Ma oltre ai ritardi, stavolta sono emerse anche criticità connesse alla comunicazione e alla qualità del viaggio. I principali disagi hanno coinvolto i passeggeri di un convoglio in viaggio da Milano alla Valtellina. Anziché arrivare a Lecco alle 9.02, in modo da ripartire per Sondrio e giungere nel capoluogo valtellinese alle 10.20, il treno è apparso in stazione alle 9.40. Il ritardo non è stato ridimensionato lungo il viaggio verso la provincia di Sondrio e la corsa è terminata alle 11.

«Il problema non è stato rappresentato soltanto dal ritardo – ha raccontato un passeggero di Lecco diretto in ufficio a Sondrio -. Alla stazione di Lecco abbiamo potuto contare su informazioni frammentarie dagli altoparlanti che invitavano a consultare il sito».

Sul sito di Trenord il ritardo cresceva con il trascorrere dei minuti, mentre su quello di Trenitalia il ritardo non veniva segnalato. Una volta a bordo i disagi non sono finiti. Buona parte dei vagoni erano freddi e, come purtroppo spesso avviene, nelle prese elettriche non era possibile ricaricare cellulari e computer per l’assenza di corrente. I disagi, oltre a riguardare numerosi lavoratori, hanno coinvolto turisti diretti verso i paesi del Lario e le stazioni sciistiche della provincia di Sondrio. Altri ritardi di entità minore sono stati osservati nel corso della mattinata e tutto lascia pensare che non bisognerà aspettare molti giorni prima di ritrovarsi di fronte alla stessa situazione.

«Ben vengano i treni nuovi annunciati dalla Regione, ma il vero problema è quello della linea - sottolinea il segretario della Filt-Cgil di Sondrio Giorgio Nana -. Ogni giorno si spera che non ci sia un problema a un passaggio a livello o un guasto agli impianti. Purtroppo i giorni in cui non si riscontrano dei disagi sono sempre di meno». Discutere di trasporti, nella Valtellina che si appresta a diventare terra di Olimpiadi invernali, vuol dire pensare all’appuntamento del 2026. «I tempi per agire in modo concreto sono ristretti - conclude il sindacalista che da quasi vent’anni si occupa della categoria dei trasporti -. La modalità sostenibile è un aspetto cruciale per un territorio che vuole ospitare eventi di rilievo mondiale, anche perché queste manifestazioni rappresentano un’occasione per farsi conoscere e apprezzare. Qui invece siamo costretti ad affrontare problematiche del tutto simili a quelle che denunciavamo nei decenni passati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA