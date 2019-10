Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Tre paesi, un obiettivo: creare un Parco locale per salvare il fondovalle Il progetto di Rogolo, Andalo e Delebio sarà illustrato in Regione per muovere i primi passi. È l’unico polmone verde rimasto all’inizio della provincia.

Intento comune e condiviso per i paesi di Rogolo, Andalo Valtellino e Delebio che oggi porteranno in Regione la loro idea di dare vita a un Parco locale di interesse sovracomunale per la tutela della porzione del fondovalle di competenza dei tre paesi. L’occasione è l’evento in programma a Palazzo Lombardia di cui sarà protagonista il Comune di Rogolo, che ha deciso di estendere l’invito agli amministratori dei due centri contigui, con i quali si sta studiando da diversi mesi la definizione di un Plis, che interesserà l’area tra l’asta del fiume Adda e la linea ferroviaria, dal confine delebiese con il comune di Piantedo nella zona ovest, fino a quello di Rogolo con Cosio Valtellino sul fronte opposto. Nella zona corrono la nuova statale 38, la pista ciclabile del fondovalle e diverse strade comunali di campagna a servizio di aree agricole, che costituiscono la porzione più ampia di prati per questa zona del fondovalle. «L’iniziativa è nata come idea nel periodo pre elettorale - spiega il sindaco di Rogolo, Matteo Ferrè - dai gruppi che poi sono diventati le amministrazioni comunali e che congiuntamente hanno deciso di portare avanti l’iniziativa. Quello di oggi sarà un primo passo per far presente alla Regione, che parteciperà all’evento con i suoi rappresentanti, l’intenzione di portare avanti l’iter per il Plis. Anche questo progetto si inserisce nel quadro generale di buone pratiche e iniziative rivolte alla valorizzazione del nostro territorio che presenteremo domani (oggi) e che interpretano l’ambiente locale anche in chiave di sviluppo turistico futuro».

Il progetto è ambizioso e l’idea è quella di dare vita a un parco agricolo di fondovalle che comprenda i paesi di Rogolo, Andalo, Delebio per la zona che è in sostanza il polmone verde rimasto oggi nel fondovalle della Bassa Valtellina, in seguito alla realizzazione delle nuova statale 38 e delle aree occupate da abitati e da edifici. L’obiettivo del progetto che mira a istituire il Plis, in modo simile a quanto successo negli anni scorsi per il Parco della Bosca di Campovico a Morbegno, è cercare di preservare queste aree verdi attribuendogli la funzione principalmente agricola e tentando di salvaguardare al meglio il territorio. «L’iter è lungo - spiega il sindaco di Andalo, Juri Girolo, che prenderà parte oggi all’evento in Regione - e partirà da un atto di indirizzo delle giunte comunali per arrivare in Provincia e poi alla variazione dei documenti urbanistici per l’inserimento di questo parco. A fianco della tutela ambientale, questione prioritaria nelle finalità di questa iniziativa, ci sono le opportunità derivanti da canali di finanziamento preferenziali per aree come queste, che lascerebbero spazio a ulteriori iniziative di valorizzazione come nuovi percorsi dedicati alla mobilità leggera».

