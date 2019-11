Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Trasporto ferroviario tra ritardi e disagi Rfi si difende: «Colpa nostra per il 19%» In Commissione regionale l’audizione dell’amministratore delegato Gentile. La società ribatte alle accuse di Terzi - Il Pd: «La Regione ci dica come risolvere i problemi».

«Da gennaio a ottobre 2019 i treni regionali fuori fascia, ossia con oltre 5 minuti di ritardo, per causa di Rfi sono stati l’11,6% del totale». A dichiararlo nel corso dell’audizione in commissione regionale Territorio sul servizio ferroviario lombardo l’amministratore delegato della società, Maurizio Gentile secondo cui il 20% dei ritardi nei primi dieci mesi è imputabile a macrocause esterne, cioè non dovute a un guasto ai treni né all’infrastruttura, come la presenza di persone non autorizzate sui binari o i suicidi, mentre il resto è da attribuire «al trasporto regionale». Nuovo rimpallo di responsabilità su inefficienze e disagi del trasporto ferroviario locale dopo che la Regione, attraverso le dichiarazioni dell’assessore ai trasporti Claudia Maria Terzi - peraltro non presente all’audizione di ieri - aveva puntato il dito contro la società dello Stato imputandole la gran parte delle cause dei problemi lamentati da pendolari e viaggiatori.

Sempre Gentile ha sottolineato come le soppressioni riferite alla rete, invece, sono state il 14,6% del totale. Per quanto riguarda il mese di novembre, i disservizi certificati dalla piattaforma unica, «che - ha ricordato Gentile - è l’unico elemento probante», sono stati per «il 19,3%» imputabili a Rfi e «il 68,2% alle imprese ferroviarie». Ovvero Trenord.

Nel corso dell’audizione il manager ha confermato il piano di investimenti da 14 miliardi per la Lombardia, che prevede diversi interventi di potenziamento infrastrutturale e upgrading tecnologici. Tra il 2022 e il 2025, ha specificato l’amministratore delegato, sul territorio regionale saranno posizionati 289 km di binari aggiuntivi, che salgono a 419 con l’alta velocità. «In questo balletto di cifre sta alla Regione dire ai cittadini non tanto di chi è la colpa, ma come farà a risolvere i problemi e che cosa chiede a Rfi e a Trenord per i prossimi contratti di servizio che partiranno nel 2020 - dicono i consiglieri regionali del Pd Gigi Ponti e Carmela Rozza -. Oggi sappiamo da Rfi che l’assessorato ha già avanzato le sue indicazioni, evidentemente senza confrontarsi né con la commissione né con i pendolari. Lo dovrà fare al più presto perché le chiediamo di venire a spiegarlo in commissione».

Intanto, sempre in fatto di trasporto ferroviario, la decisione annunciata dall’assessore regionale Riccardo De Corato di utilizzare carabinieri e poliziotti in pensione per garantire sicurezza a bordo delle carrozze ai viaggiatori non incontra grandi favori tra chi quotidianamente si occupa dell’argomento. E per diverse ragioni. «Se dobbiamo affidare la sicurezza a dei pensionati volontari, vuol dire che siamo messi proprio male - commenta Giorgio Nana, segretario generale dei trasporti della Cgil -. Mi chiedo se con la fame di lavoro che c’è in questo Paese dove si dà il reddito di cittadinanza anche a chi non vuole fare niente, e dove i politici prendono stipendi 10 volte superiori a quelli di un operaio, dove tanti giovani fuggono all’estero in cerca di uno stipendio dignitoso, non ci si poteva inventare qualcosa di diverso...». Senza contare i tempi di attuazione. «Alla stazione di Sondrio - conclude Nana - stiamo ancora aspettando i tornelli per far entrare solo chi ha il biglietto...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA