Purtroppo vani i soccorsi al sub (Foto by Sandro Menegazzo)

Tragedia stamattina a Oliveto Sub muore durante un’immersione L’uomo, un sessantenne di Milano, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Vani i soccorsi di un altro sub

Un subacqueo sessantenne residente a Milano, Claudio Turco, ha perso la vita questa mattina nelle acque di fronte a Oliveto Lario, nella frazione Limonta. L’allarme è stato lanciato da un altro sub quarantenne, che anche lui si era immerso nello stesso punto. Il sessantenne ha accusato un improvviso malore, per cause sulle quali sono state avviate le indagini dai carabinieri della compagnia di Lecco. Vano l’intervento dei soccorritori in ambulanza, dei vigili del fuoco di Lecco e di un’unità di pronto impiego del 118 sopraggiunta con l’elisoccorso: il medico non ha potuto fare constatare il decesso. Tutta l’attrezzatrua del sub è stata posta sotto sequestro dai militari della stazione di Valmadrera.

L’uomo deceduto era originario di Cuneo e residente a Milano: un sub considerato molto esperto e meticoloso. L’altro sub è residente in provincia di Milano.L’immersione era iniziata alle 9 del mattino e la tragedia si è verificata intorno alle 9.45.

