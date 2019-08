Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Tour delle Alpi: da Philadelphia fino a Lanzada Un gruppo di studenti ha fatto tappa in Valmalenco per un corso di formazione

Da Philadelphia a Lanzada nell’ambito di un tour delle Alpi. Un gruppo di studenti di varie facoltà della University of Pennsylvania, guidato dal professor Reto Giere ha fatto tappa in Valmalenco per un corso di formazione chiamato “Penn in The Alps”, guidati dalla geologa Carmen Mitta.

Hanno visitato anche la Svizzera, fermandosi a Bellinzona e nella vicina Val Bregaglia, . Poi quattro giorni in Valmalenco nella valle di Chiareggio per informarsi sulla vita dei pastori, in mezzo a baite e alpeggi. A Lanzada hanno conosciuto la Bagnada e la lavorazione delle piode, il museo mineralogico, ammirando le dighe di Campo Moro. A Franscia hanno approfondito insieme alla Mitta la geomorfologia glaciale in un percorso all’aria aperta.

«Siamo legati anche da un rapporto di amicizia - spiega Carmen Mitta. Lui è di origine svizzera, si è laureato al Politecnico di Zurigo e insegna petrografia all’University of Pennsylvania, parlando spesso del serpentino. Gli ho proposto di includere anche Lanzada nel suo tour alpino». Studenti interessati alle “materie”: non solo geologia, ma anche cultura, natura, storia e soprattutto lingua. «Hanno voluto a tutti i costi che parlassi in italiano, volevano sentirne il suono. Poi il professore traduceva. Molti sono stati facilitati anche dalla loro conoscenza dello spagnolo», sottolinea la geologa.

