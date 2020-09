Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Sondrio coronavirus Istituto comprensivo SO Centro preparativi messa in sicurezza per inizio anno scolastico 2020-21 aule si mette l'adesivo sotto i piedi dei tavoli per mantenere la distanza (Foto by Luca Gianatti)

Tornano sui banchi 23mila studenti Obiettivo sicurezza Molinari: «Il sistema tiene bene» Più iscritti alle elementari, meno all’asilo e alle medie

Dopo oltre sei mesi di “assenza”, tra vacanze estive e lockdown, è pronto a rientrare in classe l’esercito degli studenti valtellinesi e valchiavennaschi.

Per l’esattezza 23.383 ragazzi e ragazze, cui 2.907 bambini della scuola dell’infanzia che da tre giorni hanno già preso confidenza con una scuola, che, inevitabilmente, deve fare i conti con le disposizioni di sicurezza anti-Covid.

Un esercito, stando ai numeri resi noti ieri dall’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio (Ust), che, per strada, ha perso un centinaio di alunni, a causa del calo demografico che non risparmia neanche il nostro territorio.

Erano 23.470 nel settembre 2019 ed ora se ne contano 87 in meno in un sistema che, da Livigno a Chiavenna, conta 32 istituzioni scolastiche, con oltre 200 plessi disseminati in ogni dove.

Tant’è: è nelle previsioni future dei vertici dell’Ust, dopo un attento confronto e dialogo con tutte le parti in causa, una razionalizzazione delle realtà scolastiche, al fine di garantire ancora maggiore efficienza.

Premesso ciò, sicurezza è la parola d’ordine di questo non semplice, anno scolastico 2020-2021.

Un anno che non sarà segnato dal perdurare dell’emergenza,per una scuola che esce trasformataanche dall’esperienza della Dad, didattica a distanza che ha contraddistinto i mesi da marzo a giugno scorso.

«Nonostante il leggero calo demografico il sistema scolastico provinciale regge e mi auguro che la scuola riparta in piena sicurezza con la possibilità di riprendere tutte le attività didattiche - dichiara in una nota il dirigente dell’Ust Fabio Molinari –. Dall’altro lato, non nascondo il fatto che sia necessario cominciare a ripensare all’assetto complessivo di tutti gli Istituti scolastici per garantirne una maggiore efficienza, ma si tratterà di un progetto che definiremo nei prossimi anni, sempre e comunque in accordo con gli enti locali».

