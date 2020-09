Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Tirano, niente treni dopo le 19 «Assurdo, vogliamo chiarimenti» I sindaci sorpresi e allarmati per la decisione di Trenord. Danneggiati studenti e turisti - «Mobiliteremo il consiglio provinciale»

Depotenziamento oppure tagli: sono queste le parole che fanno venire in brividi da Tirano in su in questa estate che strana lo è già per gli ovvi motivi che tutti conosciamo.

Dopo la “patata bollente” dell’ospedale Morelli con tutte le proteste di amministratori e cittadini che ne sono conseguite, e sono tuttora in atto, nel tentativo di far compiere retromarcia al Pirellone, ora i tagli colpiscono anche i mezzi di trasporto. Trenord ha infatti deciso di sopprimere l’ultima corsa da Tirano a Milano con partenza dalla stazione tiranese alle 20.08. L’ennesima mazzata sulla linea che collega al capoluogo regionale. Da Tirano l’ultima corsa per Milano partirà un’ora prima, alle 19.08. E così chi volesse continuare a viaggiare sul treno che si metteva in moto, appunto, da Tirano alle 20.08 è costretto a raggiungere con mezzi propri Sondrio da dove il treno parte alle 20.41. Dopo l’allarme sollevato dai sindacati, anche i sindaci non ci stanno.

«Chiederò chiarimenti a Trenord» è il sintetico commento del sindaco di Tirano, Franco Spada. «Come sempre sono gli studenti universitari i più colpiti - rivela la giovane sindaca di Sondalo, Ilaria Peraldini, classe ‘92, che da poco ha terminato gli studi universitari -. La corsa delle 20.08 da Tirano permetteva agli studenti di organizzare la domenica in una certa maniera, godendosi appieno la giornata; dover partire un’ora prima farà cambiare i programmi. Io ho un’esperienza di sei anni sui treni avendo frequentato l’università a Pavia e devo dire che succedeva sempre qualche contrattempo. Cercheremo di fare qualcosa, ma ormai abbiamo esperienza che quando una decisione è presa da Regione Lombardia e difficile che poi faccia retromarcia. Comunque chiederemo lumi a Spada visto che lui sentirà Trenord».

Vuole vederci chiaro anche il primo cittadino di Valdisotto, Alessandro Pedrini: «Visto che Trenord fa capo a Regione Lombardia, mercoledì al termine del consiglio provinciale chiederemo chiarimenti sulla decisione della società al presidente della Provincia, Elio Moretti».

