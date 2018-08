Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Terremoto in Molise Scossa di 5,2 gradi Lievi danni alle abitazioni. Il sisma avvertito anche in Abruzzo a Roma, Bari e Napoli

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Molise e in Abruzzo. La scossa, di magnitudo 5.2, è stata registrata dalla sala Sismica Ingv-Roma alle 20.19. L’epicentro è a 4 km a sud est di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a una profondità di 9 km. La gente si è riversata in strada. Avvertito anche a Roma, Bari e Napoli.

Paura anche a Campomarino (Campobasso), dove in tanti sono scesi in strada. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente e ci sono stati anche dei malori. A Campomarino non si segnalano danni, mentre a Palata (Campobasso) si segnalano oggetti caduti nelle case, con piatti, bicchieri in frantumi e mobili spostati. Registrati lievi danni alle abitazioni.

Una seconda scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 20.26, stavolta a sei km a sud di Montecilfone e a una profondità di 8 km.

© RIPRODUZIONE RISERVATA