Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Tangenziale Tirano: firmata la convenzione per gli espropri in Regione

Tangenziale di Tirano 9 milioni per gli espropri Ieri la firma in Regione tra Coldiretti provinciale e Anas per la convenzione che regola il passaggio. Sertori: «Abbiamo trovato una sintesi, opera cruciale ma conferiti i giusti indennizzi a proprietari e affittuari»

Si aggira intorno ai 9 milioni di euro il valore degli espropri dei terreni su cui sarà realizzata la tangenziale di Tirano o, tecnicamente, la cosiddetta variante di Tirano della strada statale 38 dello Stelvio.

Ieri, in Regione, un importante passo avanti atteso da mesi e per il quale si è lavorato strenuamente: la sottoscrizione della convenzione che disciplina i rapporti tra Anas ed i soggetti espropriati nell’ambito delle acquisizioni immobiliari necessarie all’opera.

L’atto è stato sottoscritto dal responsabile Anas struttura Lombardia, Nicola Prisco, e dalla presidente della Coldiretti di Sondrio, Silvia Marchesini, al palazzo della Lombardia, alla presenza dell’assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, del sindaco di Villa di Tirano, Franco Marantelli, e del vicedirettore della Coldiretti Sondrio, Gian Michele Sassella.

«Sono soddisfatto - spiega l’assessore Sertori - del risultato ottenuto, frutto di un importante lavoro durato mesi e di un confronto serrato tra Coldiretti, in rappresentanza degli agricoltori, e Anas, coordinato in Regione. Abbiamo raggiunto una sintesi che, da un lato, consente l’occupazione delle aree necessarie per la realizzazione di una opera strategica come la tangenziale di Tirano, ma dall’altra, conferisce i giusti indennizzi ai proprietari o agli affittuari, riconoscendo che si tratta di terreni spesso coltivati a frutteto con specifiche caratteristiche difficilmente riscontrabili in altre zone».

La firma della convenzione costituisce, di fatti, un passo concreto per la realizzazione dell’opera ed è il risultato dello stretto coordinamento tra tutti gli enti coinvolti, che hanno collaborato, operando ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Nell’atto siglato ieri sono state individuate le linee guida da seguire nei rapporti tra Anas ed espropriati, all’interno della cornice normativa vigente in materia. In particolare, sono state definite le modalità di determinazione delle indennità base offerte alle ditte espropriande, le linee guida per la determinazione delle indennità complementari e aggiuntive e la promozione di accordi bonari per la conclusione del procedimento di acquisizioni di immobili.

L’opera, ora, è più vicina. La variante di Tirano prevede di realizzare un tratto di strada, in variante all’esistente strada statale 38, fra i Comuni di Bianzone, Villa di Tirano e Tirano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA