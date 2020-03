Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

«Stare in quarantena con 7 figli Fate come noi, guardate oltre» CHIURO Il più piccolo dei Bettinelli ha sei mesi, la più grande Teresa ha 13 anni Papà e mamma: «Regole chiare»

Non è semplice, ma con «regole chiare, organizzazione, tanta pazienza, creatività, voglia di condivisione e di stare insieme» ce la si può fare. C’è da crederci, perché Sara De Paol i e Ivan Bettinelli di figli ne hanno sette. Sanno cosa significhi vivere h24 tra le mure domestiche con la famiglia al completo, tra video-lezioni e compiti da fare, bisticci come è normale che sia tra fratelli e sorelle: «Bisogna guardare oltre, pensare positivo. Sia chiaro, anche io mi arrabbio - confessa mamma Sara, che lavora in un istituto di credito, ora è in maternità -, sono umana, ma poi torna il sereno» e si mettono tutti in riga. Dal più piccolo, Federico, sei mesi, alla più grande Teresa che di anni ne ha 13. In mezzo ci sono Chiara, tre anni, poi Emanuele (cinque), Andrea (otto), Maria quasi dieci e Luca 11.

La sveglia per mamma Sara suona presto, ma quella collettiva è alle «8,30: colazione e poi alle 9 si iniziano i compiti. La regola è prima la scuola, poi il divertimento». Alle 11 circa l’intervallo, come in classe: «La nostra grande fortuna è avere un giardino», dove nella loro casa a Chiuro i bambini possono sfogarsi e giocare insieme.

I compiti, generalmente, «si fanno in sala dove c’è un assembramento e di computer ne abbiamo solo uno», ma non per questo la didattica digitale è diventata un ostacolo a casa Bettinelli, dove la spesa si fa una volta alla settimana, online, come avveniva anche prima dell’emergenza.

Certo la vita in casa è cambiata, anche perché fino allo scorso 26 febbraio per gran parte della giornata mamma Sara sino al pomeriggio era sola con Federico: «Vero anche questo, ma con questa modalità di fare scuola come genitore si ha ancora più coscienza di tutto quel che di bello già vivevano a scuola e provi un po’ ciò che loro vivono quotidianamente in classe, vedendo sia difficoltà che stupore».

Fatto sta che la giornata vola: «Il dovere stare in casa è solo un rinforzo della vita normale».

