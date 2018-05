Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Starbucks, prima apertura in Italia Per gli interni c’è il made in Cantù Il colosso internazionale della ristorazione sbarcherà a settembre a Milano

Nessuno dei diretti interessati dice nulla: nemmeno una parola. Ma i beninformati assicurano: nel progetto del primo Starbucks in Italia, apertura prevista alle porte dell’autunno a Milano, in piazza Cordusio - a due passi dal Duomo - c’è anche un pezzo di Brianza.

Milano non è poi così grande. E così si viene a sapere che, per una parte degli spazi interni della caffetteria americana, una delle più note multinazionali al mondo, sono al lavoro B&B Italia, il brand dell’arredamento di Novedrate, e Studio Invencta, sede a Cantù, noto per essere impegnato, in questi mesi, sul Nuovo Pianella di Cucciago.

Di che cosa esattamente si occuperanno le due aziende brianzole, non è possibile saperlo. La riservatezza è massima. Non una sola parola è possibile raccogliere al telefono dalla B&BItalia. Non una sola parola si può avere dallo Studio Invencta, dove la comunicazione, persino, cade improvvisamente. Le due realtà, ad ogni modo, sono tuttavia coinvolte nel progettare alcuni aspetti legati agli spazi della caffetteria. Il noto marchio visibile in diversi angoli del mondo. Che ora arriva nella patria del caffè espresso.

Dietro il lavoro, quindi, anche di Milano, c’è Howard Schultz, l’imprenditore partito da Seattle che ha trasformato una piccola catena da 10 punti vendita in un colosso con quasi 29mila negozi - dati riferiti da Il Sole 24Ore - e quasi 23 miliardi di dollari di ricavi annui. A Milano, Starbucks sarà presente con uno store da 2mila e 400 metri quadri. L’inaugurazione è fissata ai primi di settembre. «Sono venuto in Italia nel 1983 quando ero giovane - ha spiegato Schultz - e la mia immaginazione è stata catturata dal senso del comunità dei bar italiani e questa è stata l’idea che ho portato negli Stati Uniti».

