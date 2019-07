Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

(Foto by foto gianatti)

Da sinistra Francesco Ghilotti, Marta Zecca, Rita Pezzola, Tiziano Maffezzini, Elena Musolino ed Elena Castellini (Foto by foto gianatti)

Sondrio tra Preistoria e Medioevo Seconda fase dell’iniziativa guidata dall’ente montano, finanziata da Fondazione Cariplo e Regione. Attivati cantieri di restauro di beni culturali e riqualificazione di spazi antichi, al via il “Laboratorio d’identità”.

Entra nella sua seconda fase il progetto “Le radici di un’identità-temi, strumenti e itinerari per la (ri)scoperta del mandamento di Sondrio tra Preistoria e Medioevo”, finanziato dalla Fondazione Cariplo, che lo ha incluso nei suoi progetti emblematici, nonché da Regione Lombardia, guidato dalla Comunità montana Valtellina di Sondrio e portato avanti insieme ai Comuni del mandamento.

Con l’obiettivo primario di portare consapevolezza del patrimonio storico, culturale e paesaggistico delle varie località del mandamento di Sondrio, trasmettere questa consapevolezza all’intera comunità e rendere un valore comune l’identità di chi abita i territori, sono state attivate le borse di studio della Comunità montana e delle Università coinvolte del progetto. «Le parole chiave - ha sottolineato ieri nella conferenza stampa tenutasi nella sede sondriese dell’ente montano il direttore scientifico del progetto Rita Pezzola - sono capacitazione e occupazione: vogliamo creare contesti in cui la ricerca diventi azione e incida sul tessuto territoriale, inoltre creare posti di lavoro riconosciuti nell’ambito della ricerca, anche umanistica. Si avverte il bisogno di spalancare le porte, far entrare dentro e uscire fuori, creare conoscenze condivise».

Così dopo che in questi primi mesi del progetto sono stati attivati cantieri di restauro di beni culturali e di riqualificazione di spazi antichi e si è aperto il dialogo, che coinvolge docenti universitari, rappresentanti di associazioni e istituzioni culturali, sul potenziale di arte e storia ancora in parte inespresso, ha di recente preso il via il “Laboratorio d’identità”, vero e proprio incubatore di studio e ricerca del progetto.

In quest’ambito, dopo un concorso pubblico, la Comunità montana ha inserito nel suo organico con una borsa di studio di 26 mesi Marta Zecca, laureata in lettere e latinista e l’archeologo Francesco Ghilotti.

I due costituiranno un importante punto di riferimento per il laboratorio, si occuperanno di comunicazione e divulgazione dei contenuti del progetto e avranno un ruolo di congiunzione tra il territorio mandamentale e i centri di ricerca. Non soltanto la Comunità montana Valtellina di Sondrio però è entrata nella seconda fase del progetto: l’Università degli studi di Bergamo ha assegnato il suo assegno di ricerca all’antropologa Elena Musolino, che sotto la guida del docente Stefano Lucarelli si dedicherà a ricerche che coinvolgeranno i comuni di Berbenno (le corti di Polaggia) e Spriana (contrada Scilironi).

Si concentreranno sulla frazione di Berbenno, in particolare sull’iniziativa “Riabitare le corti di Polaggia”, anche i dodici tirocini formativi curricolari del Politecnico di Milano, con gli studenti coinvolti che la prossima settimana nei giorni del 17 e 18 luglio effettueranno i primi sopralluoghi in Valtellina. Inoltre Paolo Bertero, esperto in topografia e rilievo archeologico, nonché Ilaria Sanmartino, archeologa, sono i borsisti selezionati dall’Università di Torino, che unitamente al professor Paolo De Vingo studieranno la Val Venina e il paesaggio orobico delle miniere, con indagini anche a Fusine.

