Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Sondrio, raffiche di vento: danni e tanto freddo Super lavoro ieri per i vigili del fuoco impegnati a mettere in sicurezza case e a rimuovere rami e piante.

Vento gelido da Nord con raffiche fino a 90 chilometri orari sul fondovalle, che in quota hanno superato i 120. Davvero un’anomalia le raffiche che ieri si sono abbattute a sud dell’arco alpino. In Valtellina i disagi non sono mancati: i vigili del fuoco sono stati impegnati su più fronti sia per rimuovere rami spezzati e caduti a terra (come è accaduto a Montagna in Valtellina, ad Albosaggia e nei giardini di piazzale Merizzi a Sondrio), sia per mettere in sicurezza grondaie pericolanti e tetti con tegole a rischio (a Mossini e Triangia, le due frazioni del capoluogo e in via Malta a Sondrio).

In generale tutti si sono resi conto del cambio repentino subito dalle temperature, scese in picchiata. Gli unici ad aver beneficiato del vento sono stati i piloti di aliante che a Caiolo non si sono fatti sfuggire l’occasione di sfruttare le correnti in quota, stabili - a quanto pare - e senza turbolenze.

Oggi, invece, al via una ricognizione per capire se il forte vento ha causato danni anche alle foreste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA