Sondrio, in piazza Garibaldi torna il prato sintetico Preludio della stagione estiva con “Sondrio città a colori”

Lasciato in deposito per tutta la stagione invernale e per larga parte di quella primaverile, alla vigilia dell’estate torna il prato verde di piazza Garibaldi per la gioia soprattutto dei bambini che sull’erba sintetica amano giocare e correre.

Ieri mattina c’erano gli addetti dell’Iper verde di Castione a darsi daffare intorno alla statua dell’eroe dei due mondi per ricollocare il tappeto verde ai suoi piedi. Una presenza che ha attirato immediatamente la curiosità dei passanti e dei numerosi frequentatori del mercatino a chilometro zero di Campagna amica, “sfrattato” ormai da settimane da piazza Cavour a causa di alcuni lavori in corso.

Il ritorno dell’erba sintetica, che dal suo primo esordio ha diviso la cittadinanza tra chi la ama incondizionatamente e chi proprio non la sopporta, rappresenta il primo passo del ritorno in strada del progetto di riqualificazione urbana “Sondrio torna a colori: vivi la città in sicurezza” che, pensato lo scorso anno per ridare vivacità turistica alla città, in particolare per il rilancio delle attività commerciali, è destinato anche per quest’anno a rianimare con le tinte sgargianti dei suoi arredi la piazza Garibaldi, e non soltanto.

Il tappeto verde intorno alla statua di Garibaldi ha un significato simbolico: rappresenta non soltanto un certo ritorno alla “normalità” dopo i mesi pesanti della pandemia, ma segna anche l’avvio della stagione estiva, degli appuntamenti e delle iniziative, un cartello che prevede musica, teatro, cinema, arte vino e cibo. Ma anche natura nel segno del Sondrio festival che tornerà in presenza, proprio in piazza Garibaldi, dal 14 al 20 giugno portando con sé anche una mostra di dinosauri giganti che domineranno - sono realizzati a grandezza naturale - le vie centrali di Sondrio

