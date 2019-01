Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Sondalo, la promozione del turismo si rilancia con l’Infopoint Sindaco, Apt e Pro loco nella rinnovata struttura . Sarà in rete con le altre in provincia.

Inaugurato venerdì sera il restyling dell’infopoint di Sondalo, gestito dall’associazione Apt Tria Lilia costato 33mila euro e finanziato per 20.202 euro da Regione Lombardia, per 5.658 euro dalla Provincia e per 7.149 euro dalla Pro loco di Sondalo e dal Comune. Tre le fasi in cui si è articolato il progetto: l’ammodernamento dell’ufficio, l’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico e il coordinamento dell’infopoint con altri della rete territoriale.

«Quattro anni fa io e Valentina Cardoni abbiamo accettato la sfida di rinnovare l’associazione insieme a un gruppo di ragazzi che hanno fortemente creduto in questo - ha detto il presidente dell’Apt, Gianni Pedranzini -. Negli anni abbiamo raccolto l’entusiasmo della gente e in questi spazi inauguriamo un 2019 in cui cercheremo di ripetere gli eventi e portarne di nuovi. Convocheremo presto un incontro con le associazioni, i commercianti e gli interessati per mostrare quanto svolto e illustrare cosa vorremmo ottenere alla fine dei prossimi tre anni. Dobbiamo ringraziare la Regione (ieri l’assessore Massimo Sertori, che sarebbe dovuto essere presente, è stato bloccato da un impegno in Provincia), la Provincia e il Comune per i fondi stanziati per l’infopoint che nasce da una rinnovata collaborazione con Bormio marketing. Oltre alla sistemazione dell’ufficio, incrementeremo gli orari di apertura e ci sarà un collegamento fra le strutture in modo che, quando un infopoint è chiuso, ci sia sempre qualcuno che risponde. Il fine ultimo è quello di uniformare il servizio in modo da offrire un alto standard qualitativo di cui avvantaggerà il nostro territorio».

Per Luigi Grassi, sindaco di Sondalo, è stata l’occasione per ringraziare i «ragazzi volontari dell’Apt che hanno condiviso un progetto e una visione per favorire le potenzialità del nostro paese - ha affermato -. Un plauso ai progettisti che hanno fatto un ottimo lavoro utilizzando materiali riciclabili. Chiudo il mio secondo mandato di governo con una speranza che è data da questi giovani che, sono certo, continueranno a lavorare per la nostra comunità che non sarà la cenerentola della Valtellina, ma un luogo che merita di essere visitato e conosciuto». E sono tanti già i turisti che si fermano a Sondalo ed entrano all’infopoint: «L’ufficio funziona bene soprattutto d’estate e, d’inverno, durante le vacanze - spiega Valentina Cardoni, responsabile dell’infopoint -. La richiesta di informazioni riguarda percorsi, camminate, manifestazioni. Tanti i ciclisti che si fermano visto che la zona è un crocevia che si trova a metà fra i passi del Mortirolo, del Gavia e dello Stelvio».

L’attuale orario di apertura, che sarà però incrementato, è lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12,30, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17,30.

