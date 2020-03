Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

In Valle nessuno, nelle località di villeggiatura arrivano i proprietari di seconde case (Foto by Luca Gianatti)

Sindaci in rivolta in Valtellina «Respingete i non residenti» Appello di 28 sindaci alla Regione e al Governo. «La quarantena nelle seconde case è un rischio per tutti»

«Rivolgiamo un appello alla Regione e al Governo, affinchè siano adottate tutte le misure possibili a tutela dei nostri cittadini e sia dato il potere, alle forze di polizia ed ai carabinieri, di respingere i non residenti. E’ una necessità assoluta!».

Così scrivono, con tanto di punto esclamativo finale, i ventidue sindaci che fanno capo alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, con primo firmatario Marco Scaramellini, sindaco del capoluogo, per quanto non membro dell’ente montano, e sei sindaci della Bassa Valtellina, precisamente quelli di Ardenno, Buglio in Monte, Delebio, Mello, Pedesina, Rogolo e Talamona, nella lettera inoltrata ieri ad Attilio Fontana e Massimo Sertori, rispettivamente governatore e assessore alla Montagna di Regione Lombardia.

«L’ho già detto e lo ribadisco - insiste Renata Petrella, sindaco di Chiesa in Valmalenco -, di turismo viviamo, ma questo è il momento della responsabilità. Arrivare in valle, ora, per i villeggianti, può significare contagiarsi e contagiare gli altri. Con l’aggravante dei su e giù nei fine settimana. Senza dire che sono persone che, qui, non hanno l’assistenza medica anche perchè, in questo periodo, non è attiva la guardia medica turistica. Quindi, questa situazione deve finire. Anche ieri notte mi hanno segnalato arrivi, dopodiché, essendo stata una giornata uggiosa, quella appena trascorsa, in giro si è visto meno movimento».

