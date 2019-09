Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Si alza il sipario, riflettori sullo Sforzato A Tirano tutto pronto per l’Eroico Rosso Wine Festival. «C’è chi arriva anche dal Giappone e dalla Germania». «Abbiamo puntato sulla qualità e siamo stati ripagati» - Ci sarà il circuito di degustazione “Cantine e Palazzi”.

Sua eccellenza, lo Sforzato, dà appuntamento a Tirano nel lungo weekend della prossima settimana. La quinta edizione di “Eroico Rosso Sforzato Wine Festival 2019” celebrerà il 13, 14 e 15 settembre il vino più famoso della Valtellina. «“Eroico Rosso”, il fiore all’occhiello degli eventi tiranesi, è una manifestazione capace di stimolare i quattro sensi - afferma il sindaco Franco Spada -. In primo luogo il gusto dello Sforzato che nasce a Tirano, poi la proposta del nostro centro storico, con cultura, musica e i profumi dell’enogastronomia. Abbiamo puntato fin dall’inizio sulla qualità e siamo stati ripagati. Ci sono persone che arrivano appositamente dal Giappone o dalla Germania a Tirano per l’evento. È un eccellenza l’enogastronomia che offriamo, la musica, i nostri palazzi. Tirano sa essere unica, mostreremo in questo grande appuntamento “l’argenteria tirata a lucido”, ovvero tutto il meglio di Tirano».

Il direttore del Consorzio turistico di Tirano, Gigi Negri, allarga i confini della manifestazione: «Eventi di tale importanza sono positivi per tutta la Valtellina e per l’intera provincia». Elia Bolandrini, dell’Associazione italiana sommelier di Sondrio, sottolinea: «Grazie all’attenzione dei produttori, le case vinicole che partecipano sono aumentate, abbiamo vini di qualità. È un evento che comunica cultura, le radici del nostro territorio. È sempre stato considerato un vino da meditazione lo Sforzato, invece lo possiamo abbinare a molti piatti della nostra provincia proprio come proporranno i ristoranti che aderiscono all‘iniziativa. Il bere responsabilmente è sempre stato un nostro input, infatti saranno proposti assaggi con sommelier che daranno spiegazioni degli abbinamenti». Soddisfatta della qualità raggiunta Rosangela Rinaldi, dell’Unione commercio e turismo di Tirano: «Se i nostri nonni vedessero una manifestazione del genere sarebbero contenti, loro che sono stati i pionieri della viticoltura, capirebbero che i loro sacrifici sono serviti a qualcosa. “Eroico Rosso” è l’evento clou dell’anno a Tirano e piace ai commercianti. Ogni anno si migliora l’offerta, è un avvenimento in crescita». Fra le varie iniziativa segnaliamo il circuito di degustazione “Cantine e Palazzi” che si amplierà comprendendo per la prima volta la suggestiva piazza Parravicini, che ospiterà tre case vinicole e una postazione musicale che il sabato sera vedrà esibirsi “I Ridillo”, con il loro cocktail musicale raffinato e divertente. Protagoniste del festival insieme al vino saranno le eccellenze agroalimentari valtellinesi che animano la sezione “Gusto di Valtellina”: immancabile la ricetta tipica tiranese dei “chiscöi” oltre ad assaggi proposti dai produttori, street food valtellinese fra le vie del centro storico e laboratori-degustazione.

