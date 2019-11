Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Short track, avvio alla grande per gli azzurri a Montreal Grande avvio di weekend in Canada per gli azzurri nella seconda tappa di Coppa del mondo: Arianna Fontana avanza su 500 e 1500 metri, Valcepina su 500 e 1000, Dotti e Confortola su 1000 e 1500. In evidenza anche Sighel, Mascitto, Botter Gomez, Viviani e Antonioli. Tutte e tre le staffette in semifinale

Una grandissima Italia quella vista in scena nella prima giornata sul ghiaccio di Montreal. Gli azzurri degli allenatori Assen Pandov e Ludovic Mathieu hanno messo in mostra uno stato di forma invidiabile nell’avvio della seconda tappa di Coppa del mondo sul ghiaccio canadese, confermando le buone impressioni della prima uscita a Salt Lake City. Infallibili le grandi attese Arianna Fontana (Fiamme Gialle) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle): entrambe hanno conquistato i quarti di finale dei 500, quindi Arianna ha raggiunto le semifinali dei 1500 con Martina avanti invece ai quarti dei 1000. Una distanza, i 1000 metri, che sorride anche a Nicole Botter Gomez (C.P. Pinè), Elena Viviani (Fiamme Gialle) ed Arianna Sighel (Fiamme Oro), con quest’ultima brava a ottenere anche la qualificazione per la semifinale dei 1500 insieme a Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur).

Molto bene pure gli uomini con Yuri Confortola (C.S. Carabinieri) e Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena) avanti sia nei 1000 che nei 1500. Nei 1000 pass guadagnato anche da Mattia Antonioli (Esercito), così come per Pietro Sighel (Sporting Club Pergine) nei 1500. E le note liete arrivano anche dalle staffette, tutte qualificate per le semifinali.

