Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Sette passaggi a livello nel piano di chiusura: nuovo accordo con Rfi Cinque pubblici e due privati da chiudere. La proposta presentata da Villa di Tirano e Bianzone. Definiti gli interventi come sottopassi e bretelle.

Si amplia la previsione di chiusura di alcuni passaggi a livello nella Media Valle. Nell’incontro che si è tenuto nella giornata di ieri al municipio di Villa di Tirano, infatti, è stato raggiunto un nuovo e positivo accordo che porterà allo smantellamento di cinque passaggi a livello pubblici e di due privati che si trovano - questa la novità - anche sul territorio comunale di Bianzone. I sindaci dei due paesi, Franco Marantelli (Villa) e Alan Delle Coste (Bianzone) hanno presentato una nuova proposta a Rete ferroviaria italiana che l’ha accolta.

«In base a quanto avevamo concordato negli ultimi mesi - spiega il sindaco di Villa, Marantelli - avremmo dovuto chiudere quattro passaggi a livello pubblici e due privati sul territorio comunale di Villa. Confrontandomi con Delle Coste, abbiamo pensato di estendere l’operazione anche al passaggio a livello che si trova poco lontano dal confine fra Villa e Bianzone (di fronte all’autolavaggio, per intendersi). La proposta ha trovato riscontro da parte di Rfi e di questo siamo molto soddisfatti».

A Villa di Tirano saranno chiusi i passaggi a livello della stazione ferroviaria, del ponte di Sasso e due dall’incrocio con la strada di Stazzona scendendo verso Bianzone, oltre a due passaggi a livello privati. A fronte di questo impegno, però, verrà allargata la strada, che dalla stazione scende verso la Liquigas, saranno realizzati un sottopassaggio ciclopedonale sotto la stazione e una bretella che, dalla stazione, porta verso il ponte di Sasso. Il Comune ha già percepito da Rfi 115mila euro per la progettazione (su 1 milione e 700mila euro previsti per l’intera operazione), mentre l’iter vero e proprio partirà il prossimo anno.

«Ovviamente con la modifica della convenzione varieranno in rialzo anche le cifre a disposizione - precisa Marantelli -. Queste saranno comunicate al più presto in consiglio comunale». A fronte della chiusura dei pl da Villa scendendo fino a Bianzone verrà realizzata una strada che correrà parallela alla statale (dalla parte opposta dei binari) più o meno dal passaggio a livello per Stazzona fino alla stazione di Bianzone.

«In realtà una strada esiste già che in parte verrà sistemata e adeguata e in parte saranno costruiti dei nuovi tratti – sempre Marantelli -. Questa strada sarà importantissima, perché consentirà ai mezzi agricoli, che circolano fra Villa e Bianzone, di non percorrere più la statale, per cui si alleggerirà il traffico della ss.38 e si darà una risposta agli agricoltori».

Nel frattempo il Comune si sta muovendo anche per realizzare - ma questo prescinde da Rfi - un sottopassaggio carraio nei pressi del distributore di carburante a Villa, di cui da anni ormai si parla. Un’opera che avrebbe un costo di 3,5 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA